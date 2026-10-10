Marc Márquez vence por sorpresa la esprint; las 'pole' para Fernández, Guevara y Uriarte

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) logró por sorpresa la victoria este sábado en la carrera esprint del Gran Premio de Indonesia de motociclismo que se disputó en el circuito Mandalika, en donde consiguieron las 'pole position' de sus respectivas categorías los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Izan Guevara (Boscoscuro) y Brian Uriarte (KTM).

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La carrera esprint resultó muy complicada y bastante inesperada en su resultado y por los incidentes registrados, pues nada más apagarse el semáforo hasta cuatro pilotos llegaron en paralelo a final de recta, con Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) por el interior, seguido por Márquez, Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

Fue tan estrecho el margen entre los cuatro pilotos que Bezzecchi tuvo que corregir la trayectoria de su moto, lo que propició que Raúl Fernández le tocase y ambos acabaron por los suelos, mientras por el interior de la curva se colaba en la primera posición un Jorge Martín que había salido quinto.

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Martín supo imprimir un fuerte ritmo a la carrera hasta que a menos de cinco vueltas para el final tuvo algún tipo de problema que le hizo soltar el acelerador y verse superado por Marc Márquez, que de esa manera se situó líder hasta ver la bandera de cuadros.

No acabó ahí la mala suerte de Martín, que a menos de dos vueltas para el final se coló en una curva y se vio adelantado por Ai Ogura y Fabio di Giannantonio, que completaron el podio de la carrera esprint en Mandalika, con el de Aprilia en la cuarta posición.

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El nueve veces campeón del mundo, que nunca había puntuado en el trazado de Mandalika, es el nuevo líder del campeonato con 343 puntos, con Jorge Martín ahora segundo, con 339 puntos y Marco Bezzecchi, que no puntuó, continúa tercero con 284 puntos.

El español Raúl Fernández consiguió su primera 'pole position' en la categoría de MotoGP al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Indonesia.

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Fernández marcó un mejor tiempo de 1:28.852, y ya anteriormente había establecido un nuevo récord absoluto del circuito con 1:28.725; junto a él en la primera línea de salida estarán los italianos Marco Bezzecchi y Fabio di Giannantonio.

El vigente campeón del mundo, Marc Márquez, acabó en la cuarta posición, por delante del líder del campeonato, Jorge Martín, y Fermín Aldeguer junto a ellos.

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El español Izan Guevara (Boscoscuro) ha sumado su quinta 'pole position' de la temporada y un nuevo récord absoluto de Moto2, con un mejor tiempo de 1:31.963, el único piloto de Moto2 que rodó en ese segundo, con el que batió el récord que por la mañana había protagonizado el hispano-colombiano David Alonso (Kalex), de 1:32.187.

La primera línea de salida estará compuesta por Izan Guevara, Alex Escrig (Forward) y David Alonso, en tanto que el líder del Mundial, el español Manuel González (Kalex), saldrá desde una retrasada décima posición.

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El español Brian Uriarte (KTM) saldrá desde la 'pole position' en Moto3, mientras que el líder del Mundial, el español Máximo Quiles (KTM), que sufrió una leve caída y dispone de una segunda oportunidad -tras la semana pasada en Japón- de proclamarse matemáticamente campeón del mundo, saldrá desde el sexto puesto.

Uriarte, que acumula su tercera 'pole position' de la temporada tras las de Alemania y Austria, marcó un mejor tiempo de 1:36.861, con sus compatriotas David Almansa (KTM) y Álvaro Carpe (KTM), con él en la primera línea.

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Junto a Máximo Quiles en la segunda línea estarán los compañeros del equipo Leopard, el español Adrián Fernández y el italiano Guido Pini, ambos con Honda. EFE

(foto)