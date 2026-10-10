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Marc Márquez logra una inesperada victoria en la esprint y es nuevo líder del Mundial

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) se adjudicó este sábado una inesperada victoria en la carrera esprint del Gran Premio de Indonesia de MotoGP que se disputó en el circuito Mandalika, lo que le convierte en nuevo líder del Mundial.

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Marc Márquez vio como su compatriota y hasta ahora líder, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), tenía algún tipo de problema que le permitió superarlo para vencer la carrera y situarse como nuevo líder con cuatro puntos de ventaja sobre él (343 por 339 de su rival), que al final fue cuarto, al sufrir un susto a menos de dos vueltas para el final.

La salida de la esprint de Indonesia resultó de lo más apretada, con una primera curva en la que hasta cuatro pilotos se metieron en paralelo, siendo el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) quienes acabaron por los suelos, mientras que el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) se pusieron al frente de la carrera.

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Bezzecchi dudó a la hora de meter la moto y al levantar para corregir se tocó con Fernández, y ambos acabaron por los suelos, mientras que Márquez y Di Giannantonio no pudieron evitar que Jorge Martín (Aprilia RS-GP) se les colase por el interior para asumir el liderato.

Con un ritmo muy fuerte, Martín consiguió aumentar su ventaja por encima del segundo de distancia en apenas cuatro vueltas sobre Marc Márquez, quien también rodó en solitario, mientras que Ai Ogura se las tenía que ver con Fabio di Giannantonio y Pedro Acosta (KTM RC 16).

Más atrás rodó Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), seguido por Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) y el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

Martín se mantuvo firme en la primera posición y Marc Márquez también controló las diferencias respecto del trío perseguidor formado por Ogura, Di Giannantonio y Acosta.

Pero a cinco vueltas del final Jorge Martín dio la impresión de dejar pasar a Marc Márquez, al perder toda su ventaja y girar la cabeza para ver cómo su oponente le superaba, mientras que Pedro Acosta era sancionado con una vuelta larga por exceder tres veces los límites del trazado en su persecución a Ogura y Di Giannantonio.

La situación de Jorge Martín sólo podía deberse a molestias en sus brazos por los problemas de síndrome compartimental que ya ha sufrido en alguna otra carrera o el aviso de no cumplir con el porcentaje de la presión de los neumáticos de su moto durante la carrera.

Acosta cumplió en la siguiente vuelta la sanción para regresar sexto en la competición, por detrás de Álex Márquez.

Marc Márquez se encontró así con la primera posición, pero con Jorge Martín de nuevo pegado a él y acercándose desde atrás Ai Ogura y Fabio di Giannantonio.

No fue el día de Martín, que justo antes de comenzar la última vuelta de la esprint se fue largo en la curva uno y se vio superado por Ogura y Di Giannantonio, que por ese orden acabaron la carrera, tras el vencedor, Marc Márquez.

En la quinta plaza se situó Álex Márquez, seguido por Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, 'Pecco' Bagnaia, Fabio Quartararo y Alex Rins completando las diez primeras posiciones. EFE

(foto)

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