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La Supercopa de España femenina se disputará en Poio (Galicia) con cuatro equipos

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- La Supercopa de España femenina de fútbol sala se disputará los días 30 y 31 de enero de 2027 en el Pabellón Municipal de A Seca, en Poio (Pontevedra), con la participación del Atlético Navalcarnero, el Melilla CD Torreblanca, el Arriva AD Alcorcón FSF y el Poio Pescamar.

El torneo, que alcanzará su vigésima cuarta edición, regresará a Galicia cuatro temporadas después de su última celebración en esta comunidad autónoma, que tuvo lugar en el pabellón de Vista Alegre de Burela en la campaña 2022/2023.

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La competición se disputará con el formato de final a cuatro y reunirá a los cuatro equipos clasificados para luchar por el primer título de la temporada 2026/2027 del fútbol sala femenino nacional.

El Atlético Navalcarnero participará como campeón de Primera FS Iberdrola, mientras que el Melilla CD Torreblanca obtuvo su plaza como vencedor de la Copa de la Reina. El Arriva AD Alcorcón FSF, subcampeón de esta competición copera, completa el grupo de participantes junto al Poio Pescamar, que accede como mejor clasificado en la temporada regular.

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El conjunto melillense afrontará la cita con el objetivo de revalidar el título conquistado la pasada campaña en Tenerife. Los cuatro equipos buscarán levantar el trofeo en un torneo que concentra en dos jornadas a algunos de los principales referentes del fútbol sala femenino español.

La elección de Poio permitirá que Galicia vuelva a acoger una de las principales citas del calendario nacional, en una edición que se resolverá con las semifinales y la final durante el último fin de semana de enero. EFE

jmd/jap

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