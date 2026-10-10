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La neerlandesa Marianne Vos logra su segundo título mundial de gravel

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- La neerlandesa Marianne Vos, del Visma/Lease a Bike, se ha proclamado por segunda vez campeona del mundo de gravel al imponerse en la prueba disputada este sábado en Nannup (Australia) sobre 125,6 kilómetros.

Vos invirtió un tiempo de 4h30:04, con el que superó en 27 segundos a la única rival que le pudo plantear algo de batalla, la alemana Rose Kloser, mientras que cerró el podio, a 2:15, la también neerlandesa Larissa Hartog.

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La argentina Sofía Gómez concluyó en la sexta plaza a 5:15 y la mexicana Anet Barrera finalizó en la trigésima quinta a 39:31.

"Había más barro del que esperaba. Por eso, también había algunos tramos resbaladizos en el recorrido, así que tuvimos que tener cuidado en algunos momentos. Rose estuvo increíblemente fuerte, sobre todo en las subidas, donde tuve que darlo todo para seguirle el ritmo", explicó Vos, que ganó su primer título de gravel en 2024 en Lovaina (Bélgica). EFE

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