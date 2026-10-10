La mesa nacional de la CUP descarta presentarse el 29N y espera el aval de la militancia

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Barcelona, 10 oct (EFE).- La mesa nacional de la CUP, que es el máximo órgano de dirección política del partido entre asambleas nacionales, ha descartado este sábado conformar una candidatura para las elecciones generales del 29 de noviembre, lo que deberá ser ratificado por la militancia en una votación telemática.

En un comunicado, la formación ha señalado que el acuerdo alcanzado en esta mesa nacional y que se someterá a votación es el siguiente: "La CUP no impulsará una candidatura electoral para concurrir a las próximas elecciones españolas del 29 de noviembre dado que actualmente no se dan las condiciones políticas para hacerlo".

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Esta formación anticapitalista e independentista cuenta actualmente con cuatro diputados en el Parlament y no tiene representación en el Congreso ni en el Ayuntamiento de Barcelona.

La CUP sí participó en las dos últimas elecciones generales, lo que marcó un punto de inflexión respecto a lo hecho hasta entonces.

En noviembre de 2019 obtuvo 246.971 votos, que se tradujeron en dos escaños por Barcelona; mientras que en las de 2023 cosechó 99.644 sufragios en toda Cataluña sin lograr superar la barrera del 3 % de los votos en la provincia de Barcelona, de modo que se quedó sin representación en la Cámara Baja.

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Según explica la organización, en la mencionada mesa nacional de este sábado "se han discutido diversos documentos y planteamientos propuestos tanto por las asambleas territoriales como por la misma mesa nacional y por el secretariado nacional".

La CUP habilitará a partir de mañana domingo a las 7:00 horas una votación en línea que se cerrará una vez hayan transcurrido 24 horas. Los resultados se harán públicos en la rueda de prensa que tendrá lugar este lunes en la sede del partido, a las 12:00 horas. EFE

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