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La lluvia obliga a detener varios partidos en el Másters de Shanghái

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Shanghái (China), 10 oct (EFE).- El juego quedó suspendido este sábado en la mayoría de pistas del complejo deportivo de Qizhong, donde se disputa el Másters 1.000 de Shanghái, a causa de la lluvia.

Entre los duelos afectados figuran el del chileno Alejandro Tabilo contra el español Pablo Carreño (por ahora, 6-4 y 3-4), y el del checo Dalibor Svrcina ante el argentino Tomás Martín Etcheverry (6-3, 3-6, 2-1 hasta la suspensión).

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El único partido que se ha retomado es el del italiano Matteo Arnaldi contra el estadounidense Taylor Fritz, en la segunda pista.

Se espera que el que enfrenta al chino Yunchaokete Bu contra el noruego Casper Ruud lo haga próximamente en la pista central, la otra que también cuenta con una cubierta retráctil. EFE

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