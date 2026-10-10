La CUP no se presentará a las elecciones y lo ratificará en una votación online

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La Mesa Nacional de la CUP ha decidido no presentarse a las elecciones generales y lo someterá a una votación online de la militancia.

Lo ha decidido este sábado la Mesa Nacional, máximo órgano de dirección política de la CUP, informa en un comunicado.

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La votación online será este domingo desde las 7.00 durante 24 horas, y el lunes de la mañana los portavoces anunciarán el resultado en rueda de prensa.