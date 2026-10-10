Kevin Bacon llena de sustos y risas un festival de cine de Sitges tomado por los zombies

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Lara Malvesí

Sitges (Barcelona), 10 oct (EFE).- El actor estadounidense Kevin Bacon ha presentado la comedia homenaje al cine de terror 'Family movie' en un festival internacional de cine de Sitges rendido a los zombies gracias al estreno de 'Apocalipsis Z: un nuevo mundo' y la tradicional 'Zombie walk' que llena cada año esta localidad costera de muertos vivientes.

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Tanto el actor como su esposa, la actriz Kyra Sedgwick, y el hijo de ambos, Travis Bacon, protagonizan una cinta que quiere ser "una carta de amor al cine de género" y que el matrimonio de actores empezó a idear durante el confinamiento por la pandemia de la covid, según han explicado en un encuentro con prensa y admiradores.

La trama muestra a una familia de cineastas que en plena filmación se ve inmersa en una película de terror real cuando aparece un cadáver en el plató, lo que les obliga a encubrir el asesinato para poder seguir rodando.

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El matrimonio de actores pidió a varios guionistas ideas para desarrollar un proyecto y preguntó a sus hijos si querrían participar, una experiencia que ha sido tan "divertida" como "exigente" físicamente como es habitual en el cine de terror, ha contado Sedgwick.

"Cuando yo empecé en la actuación, las películas de este tipo de terror 'slasher' eran consideras cutres y la gente evitaba participar. Con el tiempo creo que el cine de género que homenajeamos en la película ha ido ganando respeto y eso me encanta", ha dicho Bacon antes de recibir sonoros aplausos del público presente.

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Entre las películas de terror favoritas del actor de 'Mystic river' o 'Sleepers' están 'La semilla del diablo' y 'El resplandor', ha contado. Así como otras "más recientes", entre las que ha nombrado a 'Sinners' y 'Obsession'.

Travis Bacon, responsable de parte de la música de la película, ha bromeado, por su parte, sobre que recomienda a cualquiera rodar escenas de sangre y vísceras "en familia".

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Kevin Bacon y Kira Sedgwick recibirán un premio a toda su carrera en este festival de Sitges que también tiene previsto entregar al director Peter Jackson un premio honorífico este sábado por la noche.

Coincidiendo con la marea de muertos vivientes que toman Sitges este sábado por la tradicional 'Zombie walk', el director Carles Torrens ha presentado 'Apocalipsis Z: un nuevo mundo' y la tradicional 'Zombie walk' que llena cada año esta localidad costera de muertos vivientes.

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Torrens, uno de los directores que se consideran "hijos del festival", está detrás de la secuela del éxito de Prime Video que actualiza el universo de Manel Loureiro al "mundo presente de los populismos, bulos y desinformación", ha contado el cineasta en rueda de prensa.

La nueva entrega, protagonizada por Carlos Alcaide y Julia Martínez, cuenta cómo un grupo de personas intenta protegerse de un virus mortal que arrasa a su paso, una huida hacia delante en la que acaba teniendo un papel inesperado una plaza de toros.

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Torrens ha revelado que los actores y extras tuvieron un coreógrafo para que fueran más realistas los andares de los zombies, y que se las tuvieron que ingeniar para que aún hubiera más sangre y acción que en la primera parte.

El menú cinematográfico del día también cuenta con 'La mala madre', de Alicia Albares, otra mujer directora en una sección oficial que también tendrá otras voces femeninas después de que el 'Found alive' de Carlota Pereda inaugurarse la edición.

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Albares -que dirige y también escribe- cuenta en 'La mala madre' la historia de una mujer, Victoria, que despierta sin recuerdos en una casa extraña y aislada, cuidada por un médico y su propia madre.EFE

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