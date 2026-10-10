La tarifa de la luz en España para este domingo

La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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Este es el precio de la energía eléctrica es el país para este domingo 11 de octubre, así como las tarifas más altas y más baratas del hoy.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Tarifa del servicio de energía eléctrica

La energía eléctrica tendrá un precio promedio en territorio español de 141.49 euros por megavatio hora parahoy, de acuerdo con los datos del OMIE.

El operador europeo publicó que la tarifa máximo de la energía eléctrica alcanzará los 234.79 euros por megavatio hora.

Mientras, el precio más barato del servicio eléctrico en el país llegará a los 0.52 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este domingo 11 de octubre, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 200.25 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 199.86 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 198.74 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 197.83 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 197.69 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 197.22 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 197.55 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 198.57 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 198.79 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 141.93 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 83.94 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 26.66 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.2 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.52 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.16 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 66.55 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 178.46 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 234.79 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 234.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 223.38 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 209.49 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 205.09 euros por megavatio hora.