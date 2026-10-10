Hallado un cadáver en avanzado estado de descomposición cerca de la costa de Granada

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Motril (Granada), 10 oct (EFE).- La Guardia Civil ha rescatado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba flotando y en avanzado estado de descomposición en las cercanías de un acantilado de Calahonda (Granada).

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, el rescate se produjo por parte de una patrullera del Servicio Marítimo en la tarde de este viernes cuando se tuvo conocimiento de que había un cuerpo flotando a unos metros de un acantilado en la cala de Zacatín, en la costa de Granada.

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Tras el rescate, el finado fue trasladado al puerto de Motril.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil, el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición, por lo que las autoridades aún no han podido determinar la identidad de la víctima.

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Los restos han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense de Granada para realizar la autopsia y será la Policía Judicial de la Guardia Civil la que realice la investigación para esclarecer las causas de la muerte, así como el origen y procedencia del cadáver. EFE

pfm/avl/amf