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García de Vitoria, tras batir récord porcentaje de triples: "Es una de nuestras virtudes"

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A Coruña, 10 oct (EFE).- Gonzalo García de Vitoria, entrenador del Casademont Zaragoza, se mostró este sábado muy contento por la “importante” victoria de su equipo frente al Básquet Coruña en el Coliseum, donde firmaron el récord de porcentaje de triples de la liga Endesa.

“Nuestro final de primer cuarto ha sido excelente y el inicio del segundo, con el mismo quinteto, ha seguido siendo muy bueno, defensivamente estando muy bien, sabiendo lo que queríamos tapar y haciendo francamente bien”, apuntó.

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“Me dicen que hemos batido el porcentaje de triples de la ACB, pero esa es una de nuestras virtudes. Y muchos de esos triples vienen de pasarse muy bien el balón, de ejecutar lo que hemos planteado. Somos un equipo de pocas decisiones malas”, afirmó durante su comparecencia ante los periodistas.

El técnico del equipo maño admitió que en el tercer cuarto se encontraron con un Básquet Coruña “con otra energía, siendo más agresivo en el bloque directo”, y eso le generó “un poco de estrés” a su equipo.

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“En ese momento hemos cometido algunos errores de baloncesto formativo. Ahí la entrada de dos bases puros nos ha dado mucho poso y hemos vuelto a encontrar nuestro momento. Es una victoria muy importante”, manifestó García de Vitoria, quien elogió la capacidad de su equipo de “frenar” el ritmo de juego del rival. EFE

dmg/msl

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