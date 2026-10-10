Ester Muñoz (PP): "Queremos una mayoría para hacer lo que haga falta"

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Madrid, 10 oct (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, quiere que su partido obtenga en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre "una mayoría para hacer lo que haga falta", según ha manifestado en una entrevista con el diario La Razón que se publica este sábado.

"El objetivo, como el de cualquier partido, es tener una mayoría suficiente para gobernar solo. Si usted me pregunta el resultado que quiero: como mínimo 200 escaños. Queremos que la gente vote. Que vote cambio", ha explicado.

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Muñoz, que será portavoz del PP en la campaña electoral, ha evitado definir si Vox es un rival o un enemigo por la derecha y ha señalado que ambos partidos tienen claro que su adversario es el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No vamos a equivocarnos. Sabemos perfectamente cuál es el objetivo de España: reconstruirse sacando a Pedro Sánchez del poder y poniendo a (Alberto Núñez) Feijóo de presidente. No nos vamos a distraer en otro tipo de cuestiones", ha expresado.

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Ha asegurado que el PP ha aprendido de los errores de la campaña electoral de 2023 y que a ella no la van a escuchar lanzar las campanas al vuelo antes de que los españoles voten.

"Es muy importante que no nos dejemos llevar por el ambiente de ánimo que se vive en el país. Uno cuando sale a la calle detecta perfectamente la ola de cambio que viene. Pero es evidente que no hay nada ganado hasta que no llegue el 29 de noviembre", ha afirmado.

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Preguntada sobre si teme que el PSOE convierta a Maricarmen, la anciana de 87 años que murió el pasado miércoles dos semanas después de ser desahuciada, en un tema de campaña para ganar ventaja, Ester Muñoz ha dicho que le resulta difícil hablar en términos de rentabilidad política del fallecimiento de una mujer.

"Entiendo que la izquierda está acostumbrada, pero me cuesta mucho. Y además es un error tratar los desahucios como está haciendo el PSOE, intentando reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos y de Vivienda. Es un problema de servicios sociales", ha dicho Muñoz. EFE

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