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España cierra sin medallas la segunda jornada del Grand Prix de París

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- La delegación española cerró este sábado sin medallas la segunda jornada del Grand Prix de París-Levallois de taekwondo después de que sus cuatro representantes fueran eliminados antes de los cuartos de final.

Lena Moreno (-67 kg) y Adrián Vicente (-68 kg), dos de las principales bazas del día, superaron sus respectivos estrenos, pero cayeron en octavos de final.

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Moreno venció a la francesa Mehnana antes de perder por 1-2 ante la china Xing, mientras que Vicente se impuso por 2-0 al ucraniano Bystrov y cedió por 0-2 ante el uzbeko Kosimkhojiev.

Por su parte, Laura Rodríguez y Alma Pérez, ambas en la categoría de -57 kilos, quedaron eliminadas en dieciseisavos de final. Rodríguez perdió por 1-2 ante la uzbeka Mirabzalova y Pérez cayó por 0-2 frente a la jordana Khirfan.

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España mantiene así las dos medallas conseguidas en la competición, el bronce de Jesús Fraile en taekwondo convencional, en la categoría de -58 kilos, logrado el viernes, y el bronce de Joel Martín Villalobos en parataekwondo, obtenido el jueves.

La competición continuará este domingo con la última jornada, en la que participarán Juan Antonio Milan y Mikel Fernández, ambos en -80 kilos, y Violeta Diaz y Adriana Cerezo, en -49 kilos. EFE

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pvb/sm/apa

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