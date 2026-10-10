El novillero Álvaro Serrano, herido en su actuación en solitario en Las Ventas

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Madrid, 10 oct (EFE).- El novillero Álvaro Serrano ha resultado herido por el tercer novillo del festejo en el que actuaba como único espada ante seis reses de diferentes ganaderías en la plaza de Las Ventas de Madrid y, debido al percance, la novillada ha quedado a cargo de los sobresalientes anunciados, Aitor Fernández y Héctor Roberto.

El percance sobrevino durante la faena de muleta a este tercero de la tarde, de la ganadería del Conde de Mayalde, que en una fea colada ha prendido a Serrano por la rodilla derecha, produciéndole una visible cornada de la que está siendo operado en estos momentos en la enfermería de la plaza.

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Debido a este percance, han cogido la lidia Aitor Fernández, primer sobresaliente, y también el segundo, Héctor Roberto, una decisión que no contempla el reglamento porque tiene que ser solo el primero de ellos el que se hiciera cargo de los cuatro novillos restantes, mientras que el segundo debería estar a expensas de lo que pudiera ocurrir en el ruedo a partir de ese momento.

En este festejo, quinto de la Feria de Otoño, se anunciaba como único espada Álvaro Serrano, que iba a estoquear novillos de las ganaderías de Domingo Hernández, Fuente Ymbro, Conde de Mayalde, Luis González Conde, Montealto y Julio de la Puerta.

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El joven espada de Navas del Rey (Madrid), que en ocho días cumplirá 23 años, había saludado una ovación después de que le pidieran la oreja tras la lidia del primero y fue silenciado en su segundo turno. La lidia y muerte del tercero corrió a cargo del segundo sobresaliente, Héctor Roberto. EFE