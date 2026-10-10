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El Gran Premio de la Hispanidad, la carrera de más calidad del año

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Madrid, 10 oct (EFE).- El Hipódromo de La Zarzuela de Madrid acoge este domingo el Hispanidad, el gran premio de otoño para los caballos de 1.600 metros, con nueve participantes y, de ellos, siete de los ejemplares de más valor oficial de cuantos entrenan en España, con “Skytree”, el que tiene la cuota más alta, 47, como favorito.

Propiedad de la cuadra San José y entrenado por Álvaro Soto, el hijo de “Lawman” ya terminó segundo el pasado otoño de esta carrera, para luego ganar en los 1.400 metros del Blasco, gran premio que con seguridad será otro de sus objetivos.

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Se ha contratado para la ocasión a un jockey campeón en Francia, Pierre Charles Boudot, que además conoce al caballo porque ganó con él en julio en la pista de hierba de Mont de Marsan, en el sudoeste del país vecino.

Boudot tiene en su palmarés el campeonato de jockeys de 2015, 2016 y 2020, y concluyó segundo en 2017 a 2019. Y no será el único as francés que montará en el Hispanidad. Cristian Demuro, actual líder en Francia y campeón en la campaña precedente, será el compañero del alazán “Centauri”, que viaja desde Chantilly (al norte de París) para disputar este gran premio.

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El nacional “Witiza”, que en primavera se impusiera en el Carudel, gran premio de primavera equivalente al Hispanidad, y al que montará el luso Ricardo Sousa, segundo en la tabla de jockeys en España, es otro de claros candidatos.

La jornada comenzará a las 11.15 horas con una carrera reservada a montas de jinetes aficionados. “Alaskan Gold”, con Íker Arizkorreta, y “Rastrellare”, con Marta Mora-Figueroa parecen contar con más opciones en esta milla.

Los potros que salieron a subasta hace un año en la venta anual de la Asociación de Criadores de Pura Sangre Inglés de España, dispondrán después de su particular gran premio. Once candidatos, de los que “Ribat”, “Ánimo Lola” y “Pretty Rose” serán los más jugados.

A continuación, dos hándicaps de 2.200 metros. “Pionina” y “Habibi”, en la tercera prueba, “Franky” y “Al Fin”, en la cuarta, son algunos de los principales candidatos.

La quinta carrera, que completa el boleto de la Quíntuple Plus, será el Hispanidad. Tras ella, un duelo a cuatro con potros de tres años nacionales donde destacan “Arzúa” y “Toledano”.

Las mantillas de los caballos favoritos para el boleto de la Quíntuple Plus son:

1ª Carrera: 3 (Alaskan Gold) – 4 (Rastrellare)

2ª Carrera: 5 (Ribat) – 6 (Ánimo Lola) – 10 (Pretty Rose)

3ª Carrera: 3 (Pionina) – 10 (Habibi)

4ª Carrera: 6 (Franky) – 10 (Al Fin)

5ª Carrera: 4 (Skytree) – 6 (Witiza) – 7 (Centauri). EFE

fg/jap

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