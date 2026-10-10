El Ejecutivo de Ayuso pregunta al Gobierno si en Sol hay personas con vínculos terroristas

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Madrid, 10 oct (EFE).- El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de Madrid, Carlos Novillo, ha pedido este sábado información a la Delegación del Gobierno sobre si en la acampada de la Puerta del Sol hay "personas vinculadas a organizaciones con presuntos vínculos con otras calificadas como terroristas por distintos países y organismos internacionales".

Así consta en una carta remitida por Novillo al delegado del Gobierno, Francisco Martín, a quien solicita información sobre la eventual presencia de "colectivos radicales" en la acampada de la Puerta del Sol, lugar que, a su parecer, tiene que ser "levantada".

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Novillo asegura haber tenido conocimiento, a través de diversas informaciones públicas y comunicaciones recibidas por su Consejería, de la posible presencia y participación en la acampada de personas "vinculadas a organizaciones con presuntos vínculos con otras calificadas como terroristas por distintos países y organismos internacionales, que han expresado su preocupación por las actividades de estas entidades".

Asimismo, según el texto, el consejero dice a Martín que "sin perjuicio de las valoraciones políticas o ideológicas" que puedan suscitar estos hechos, el Gobierno regional considera obligado manifestar su inquietud ante cualquier circunstancia que pudiera suponer un "riesgo para la seguridad ciudadana, la protección de las instituciones democráticas o la normal prestación de los servicios públicos".

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Según hace constar en su carta, la Puerta del Sol alberga la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y constituye un espacio de especial relevancia institucional, por el que diariamente transitan autoridades, empleados públicos y miles de ciudadanos.

Por ello, para el Gobierno regional, la eventual presencia de personas o colectivos relacionados con "organizaciones extremistas o radicales" requiere, a su juicio, una "especial" atención por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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Además, dice estar preocupado por las condiciones de seguridad y evacuación en caso de emergencia, tanto en los edificios situados en la Puerta del Sol como en la estación de metro, cuyo entorno se encuentra rodeado de obstáculos.

En consecuencia, Novillo insta a Martín a que les informe de la valoración de los servicios competentes sobre estos hechos y de las medidas de vigilancia, prevención y protección adoptadas para garantizar la seguridad de la sede de la Presidencia regional, de sus trabajadores y de quienes acceden diariamente a este entorno.

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Asimismo, solicita al delegado del Gobierno que se adopten las medidas oportunas para levantar el campamento, pues su instalación y permanencia en este enclave singular -opina- están dañando el patrimonio y comprometen su adecuada conservación. EFE