El Athletic habrá jugado un solo partido en 34 días por dos aplazamientos

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Bilbao, 10 oct (EFE).- El Athletic visitará el próximo sábado al Valencia después de haber disputado un solo partido de Liga en un periodo de 34 días, marcado por los aplazamientos de sus encuentros frente al Levante y al Rayo Vallecano.

Este largo paréntesis comenzó tras el partido disputado el 12 de septiembre en San Mamés frente al Elche. Cuatro días después, el miércoles 16, el equipo rojiblanco no pudo jugar en el Ciutat de Valencia debido a la suspensión del encuentro contra el Levante por las fuertes lluvias que cayeron en la ciudad desde apenas una hora antes de su inicio.

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El sábado 19, el Athletic recibió al Alavés en San Mamés en el último partido antes del parón por los compromisos internacionales, que ha mantenido a los equipos dos fines de semana sin competición liguera.

La suspensión del encuentro de Vallecas, motivada por el lanzamiento de objetos durante las protestas de la afición local contra el presidente y propietario del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, prolongará la inactividad competitiva del conjunto bilbaíno hasta su visita a Mestalla, donde llegará tras casi un mes sin jugar.

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El aplazamiento del Rayo-Athletic es el tercero que ha afectado al equipo rojiblanco en las ocho primeras jornadas de Liga. A los partidos ante el Levante, que ambos equipos recuperarán el próximo día 21, y el Rayo se suma el Barcelona-Athletic de la primera jornada, retrasado para ajustar las vacaciones de los futbolistas que jugaron las rondas finales del Mundial. EFE

ibn/apa