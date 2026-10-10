Domingo, 11 de octubre de 2026

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

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Redacción deportes. El Betis, el único de los conjuntos españoles que disputan la Liga de Campeones que juega este domingo y tercero en LaLiga EaSports, recibe a Osasuna, decimotercero, en un día en el que también se juegan los partidos Elche-Celta, Real Sociedad-Deportivo y Racing-Valencia.

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BALONCESTO LIGA ENDESA

Redacción deportes. El Barça recibe a las 19.00 horas al Valencia Basket en el duelo más destacado de un domingo en el que también se juegan los partidos de la tercera jornada de la Liga Endesa Obradoiro-iLERNA Lleida y Real Madrid-Baxi Manresa (12.00), UCAM Murcia-La Laguna Tenerife (12.30), Kosner Baskonia-Asisa Joventut (17.00) y Surne Bilbao Basket-Recoletas San Pablo Burgos (18.00).

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AUTOMOVILISMO G.P. SINGAPUR F1

Redacción deportes. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo por delante de los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton en el Gran Premio de Singapur, 17ª cita del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito urbano Marina Bay (14.00 CET, -2 GMT).

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MOTOCICLISMO G.P. INDONESIA

Redacción deportes. Los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) en MotoGP, Izan Guevara (Boscoscuro) en Moto2 y Brian Uriarte (KTM) en Moto3 saldrán este domingo en primera posición en el Gran Premio de Indonesia de motociclismo, decimoséptima prueba del calendario, tras lograr el sábado las 'pole position' en sus respectivas categorías en la pista de Mandalika.

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TENIS SHANGHÁI

Shanghái (China). El Alemán Alexander Zverev, primer favorito, se enfrenta en la tercera ronda del torneo de Shanghái (China) al francés Quentin Halys y el español Alejandro Davidovich al estadounidense Frances Tiafoe, séptimo cabeza de serie.

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TENIS PEKÍN

Pekín. La rusa Mirra Andreeva, cuarta favorita, persigue su cuarto título de la temporada en la final del torneo de Pekín ante la china Zheng Qinwen, que no gana en el circuito desde 2024 en Tokio y que en el único precedente entre ambas salió victoriosa.

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GOLF ABIERTO ESPAÑA

Madrid. El malagueño Ángel Ayora afronta este domingo la última jornada del Abierto de España de golf con opciones de estrenar su palmarés del circuito europeo al estar a tres golpes de los líderes, el escocés Grant Forrest y el inglés Joe Dean, mientras que el madrileño Eugenio Chacarra aún mantiene esperanzas al estar a cinco impactos. Por Carlos Pérez Gil

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ATLETISMO MARATÓN CHICAGO

Redacción deportes. El ugandés Jacob Kiplimo y la etíope Hawi Feysa, ganadores del maratón de Chicago en 2025, regresan a la ciudad estadounidense con el objetivo de volver a repetir el domingo victoria en uno de los 'majors' más prestigiosos, que contará con la participación de mas de 55.000 corredores.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Maratón de Chicago (Estados Unidos).

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AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de Singapur, 17ª cita del Mundial de F1, en el circuito urbano Marina Bay (14.00). (FOTO)

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BALONCESTO

- Liga Endesa. 3ª jornada (FOTO): Obradoiro-iLERNA Lleida y Real Madrid-Baxi Manresa (12.00), UCAM Murcia-La Laguna Tenerife (12.30), Kosner Baskonia-Asisa Joventut (17.00), Surne Bilbao Basket-Recoletas San Pablo Burgos (18.00) y Barça-Valencia Basket (19.00).

- Casi medio siglo después, Roma vuelve a vivir un derbi de baloncesto en la Serie A. Los dos nuevos clubes, Maxima Roma y BC Roma, se enfrentan este domingo en un duelo histórico para la capital italiana.

- Pretemporada NBA: Dallas Mavericks-Houston Rockets en Macao (China). (FOTO)

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BALONMANO

- Liga ASOBAL. 5ª jornada: Recoletas At. Valladolid-Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil (12.00) y Tubos Aranda Villa de Aranda-Barça (12.30).

- Liga Europea femenina. Segunda ronda de clasificación, vuelta: LC Bruhl-Rocasa Gran Canaria (19.00), en Telde.

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CICLISMO

- París-Tours, en Francia.

- Trofeo Tesille, en Italia.

- Termina la Vuelta a Venezuela.

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 8ª jornada (FOTO): Elche-Celta (14:00), Real Sociedad-Deportivo (16.15), Betis-Osacuna (18:30) y Racing-Valencia (21:00).

. Previa del Levante-Sevilla.

- Fase previa de la Copa del Rey. Se juega el Atlético Unión Güímar-Sporting Hortaleza, suspendido el domingo después de que el conjunto madrileño entendiera que no se daban las condiciones de seguridad para que se disputara (13.00 CET. Campo de fútbol El Peñón de Puerto de la Cruz).

- LaLiga Hypermotion. 9ª jornada: Andorra-Castellón (14:00), Almería-Leganés (16.15), Mallorca-Las Palmas (18:30) y Cádiz-Sporting (21:00)

. Previas de los partidos Valladolid-Albacete, Burgos-Granada, Oviedo-Eibar y Tenerife-Girona

- Presentación de la segunda jornada de la Liga de Campeones.

- Inglaterra. Crystal Palace-Nottingham Forest (15:00), Hull City-Everton (15:00), Liverpool-Manchester City (FOTO) (17:30)

- Alemania. Colonia-Borussia Monchengladbach (15.30), Friburgo-Schalke (17.30).

- Italia (FOTO): Como-Roma 812.30), Lazio-Monza, Lecce-Bolonia (15.00), Sassuolo-Milan (18.00), Cagliari-Juventus (20.45).

- Francia: Niza-Estrasburgo 815.00), Stade Rennais-Auxerre (17.15) y Troyes-Marsella (20.45)

- Portugal: Benfica-Vitoria Guimaraes (19.00).

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FÚTBOL SALA

- Liga Prime. Apertura. 5ª jornada: Valdepeñas-Ind. Santa Coloma (13.00) y Peñíscola-Córdoba (16.30).

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GOLF

- DP World Tour. Abierto de España, en el Club de Campo Villa de Madrid. Información de Carlos Pérez Gil. (FOTO)

- PGA Tour. Baycurrent Classic, en Yokohama (Japón).

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MOTOCICLISMO

- Gran Premio de Indonesia, 17ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito Mandalika. Moto3 a las 06.00, Moto2 a las 07.15 y MotoGP a las 09.00. (FOTO) LLADÓS

- Mundial Superbike. Prueba de Portugal, en el circuito de Estoril. Segunda carrera (16.30).

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TENIS

- Torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 18). (FOTO)

- Torneo WTA 1.000 de Pekín. (FOTO)

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EFE/dep

Redacción EFE Deportes

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