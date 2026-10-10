Detenidos cuatro tripulantes cuando iban a suministrar combustible a narcolanchas

Guardar

Cádiz, 10 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a los cuatro tripulantes de una embarcación de alta velocidad cuando salía del río Guadalquivir para abastecer de combustible a narcolanchas en alta mar, ha informado el instituto armado.

Agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Cádiz persiguieron a la embarcación alrededor de las seis de la mañana de este sábado hasta interceptarla.

PUBLICIDAD

La embarcación, provista de cuatro motores, ha sido intervenida, así como las 147 garrafas de combustible que portaba, con unos 3.600 litros de combustible que iba a ser suministrado a las narcolanchas. EFE

(Vídeo)