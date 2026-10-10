Carles Marco: "No hemos estado nada bien, sobre todo en defensa"

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A Coruña, 10 oct (EFE).- Carles Marco, entrenador del Básquet Coruña, no escondió su decepción por la imagen que ofreció su equipo ante el Casademont Zaragoza.

“Hemos llegado un segundo tarde a todo. Nos hemos equivocado en el planteamiento, y aquí asumo mi culpa. Hemos salido a verlas venir, no hemos creído en lo que venimos haciendo, sobre todo en los primeros 20 minutos. Ahí han empezado a llegar nuestras frustraciones, y eso ha hecho que ellos jugaran a placer, con tiros muy cómodos. No hemos estado nada bien, sobre todo a nivel defensivo porque eso nos ha frustrado en ataque”, manifestó.

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En rueda de prensa, el técnico naranja se queda con “la actitud, energía y coraje” que ofrecieron sus jugadores en la segunda parte, pese a que admitió que nunca creyó mucho la remontada.

“Tenemos que ser realistas, saber quiénes somos y contra quiénes jugamos. Mi sensación es que no hemos salido con la mentalidad adecuada, que nos ha faltado un poquito. A nadie le gusta perder como hemos perdido hoy, espero que el lunes vengamos a tope porque esto acaba de empezar”, afirmó.

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Finalmente, Carles Marco lamentó que su equipo “bajara los brazos” en la primera parte porque eso les lastró en los últimos dos cuartos: “Podemos perder muchos partidos, pero no como hemos jugado los dos primeros cuartos”. EFE

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