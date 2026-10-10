Breogán, primer equipo en 41 años en empezar la Liga con tres anotaciones de 100+puntos

Lugo, 10 oct (EFE).- El Río Breogán igualó este sábado el récord que ostentaba el Real Madrid desde la temporada 1985-86, cuando había arrancado la Liga anotando 100 o más puntos -el equipo blanco firmó 104, 101 y 113 en las tres primeras jornadas, respectivamente-.
Un registro que, 41 años después, igualó el conjunto breoganista, que en las dos primeras jornadas del curso había firmado 110 puntos ante el Joventut y 101 frente al Manresa.
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Esta noche, liderado por Tevin Brown (20 puntos) y Francis Alonso (27), el equipo dirigido por Luis Casimiro destrozó al Básquet Girona con un vendaval ofensivo que lo disparó hasta los 115 puntos en el electrónico a la conclusión del encuentro. EFE
dmg/apa
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