Ayora toma el testigo de Chacarra y se arrima a la cabeza para soñar con su primer título

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Carlos Pérez Gil

Madrid, 10 oct (EFE).- El malagueño Ángel Ayora pugnará por la victoria en el Abierto de España después de quedar a tres golpes de los líderes, el inglés Joe Dean y el escocés Grant Forrest, tras la tercera jornada este sábado, en la que el madrileño Eugenio Chacarra, resentido por su lesión en un dedo de un pie, perdió algo de comba para situarse a cinco impactos de la cabeza.

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Ayora, de 22 años, acabó con una tarjeta de -5 en el día, para un total de -10, lo que le hace soñar con su primer título en el circuito europeo en la ronda definitiva que se disputará este domingo en el Real Club de Campo de Madrid.

Será un desenlace emocionante después de que Dean, tras una actuación sobresaliente, cediera un doble ′bogey’ y un ′bogey’ en la recta final, lo que permitió a Forrest empatar con -13. A un golpe del dúo, aguardan el suizo Joel Girrbach, el francés Victor Perez y el danés Jacob Skov Olesen.

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Ayora tuvo una ronda ajetreada, pero logró solventarla con oficio y un buen repertorio de 'putts' que compensaron ciertos errores en las salidas.

No tuvo un inicio alentador el malagueño, con un ′bogey’ en el segundo, pero reaccionó con brío para hilvanar cuatro ′birdies’ en cinco hoyos, lo que le metió en la pelea.

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También le supo a gloria el par del sexto, cuando envió la bola a un árbol que obligó a su cadi, Adolfo Juan Luna, a subirse a sus ramas para localizarla. Finalmente, aterrizó junto a un poste de riego, por lo que tuvo que golpearla de forma poco ortodoxa, pero logró salvar el par.

En la recta final, aceleró y enganchó otros tres ′birdies’ y solo un ′bogey’ le impidió acercarse más a Dean y Forrest.

″Muy feliz porque ha sido una pelea bastante curiosa. Contento del esfuerzo que hemos hecho. ¿Tres golpes de desventaja? Pueden ser muchos y pocos. En este campo, diría que pocos, porque a la mínima se puede torcer tanto de un lado como para otro″, analizó Ayora ante los medios para darse motivos de optimismo con vistas a la jornada final.

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Chacarra, que empezó la ronda a dos golpes del liderato, se descolgó más de la cuenta, aunque aún tiene esperanzas de triunfar en casa.

Después de jugar infiltrado en la jornada previa por la rotura de un dedo de un pie, el madrileño no tuvo un inicio positivo, porque en el segundo hoyo se encontró con el primer ′bogey’, pero reaccionó con dos ′birdies’ seguidos en el cuarto y quinto, acompañados con los brazos en alto para alentar al público.

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A partir del séptimo, el madrileño embarrancó. La falta de confianza con el ′swing’ por la lesión le penalizó en algunas salidas y se adentró en una fase oscura en la que acumuló otros dos ′bogeys’ que le empezaron a alejar de la delantera.

Irresistible al desánimo, firmó un ′eagle’ en el catorce, si bien terminó con sabor agridulce al fallar un ′putt’ fácil en el último que le hubiera dado otro ′birdie’.

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La jornada estuvo marcada por el baile en la cabeza, que se fueron alternando Dean, Forrest y Perez, de bisabuelos españoles.

El que quedó descartado fue Sergio García, a quien parecía que su salida de LIV le había renovado la ilusión en el abierto nacional que ya ganó en 2002.

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Partió a cinco golpes del líder con la sensación de poder estar el domingo en la puja, pero su ronda de par le apeó de la carrera al quedar con -4.

″Cuando el campo estaba más difícil es cuando he jugado mejor. Una pena. Mañana intentaré hacer una buena vuelta para quedar más arriba″, comentó el ganador del Masters de Augusta de 2017.

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El también castellonense Josele Ballester empezó a lo grande con tres ′birdies’ enlazados, pero en el hoyo 11, un par tres, lo remató con un triple ′bogey’ que le hizo retroceder todo lo que había avanzado y acabar de igual modo en -4.

Por detrás, quedaron Quim Vidal (-3), Alejandro del Rey, Manuel Elvira, Ángel Hidalgo y Pablo Larrazábal (-2). EFE

(foto)