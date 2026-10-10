Ayora: "Si gano el Open de España me tiro en paracaídas"

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Madrid, 10 oct (EFE).- El malagueño Ángel Ayora desveló este sábado su promesa en caso de vencer en el Abierto de España de golf, que sería su primer título en el circuito europeo, consistente en tirarse en paracaídas.

"Tengo un amigo que si gano, y me lo dijo en otro torneo, pero bueno, supongo que lo mantenemos en pie: saltar en paracaídas. Nunca lo he hecho. Espero que no pase nada", comentó Ayora en tono distendido a los medios al finalizar la tercera ronda del torneo que se disputa en el Real Club de Campo Villa de Madrid.

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El jugador malagueño, de 22 años, está a tres golpes de los líderes, el inglés Joe Dean y el escocés Grant Forrest, ambos con -13, por lo que tiene opciones de pugnar por la victoria en la jornada definitiva de este domingo.

"Muy feliz, porque ha sido una pelea bastante curiosa, muchos 'up and downs', muchas buenas recuperaciones y contento", manifestó.

A su juicio, tres golpes de diferencia con la cabeza pueden ser "muchos y pocos" al mismo tiempo, pero precisó que por la complejidad del campo, "a la mínima se puede torcer tanto de un lado como para otro".

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"Voy a enfocarme en hacer mis procesos bien, en estar bien concentrado y que pase lo que tenga que pasar", añadió Ayora con vistas a la ronda de desenlace.

Aún mantiene opciones de victoria el madrileño Eugenio Chacarra, a cinco golpes del liderato después de una jornada en la que se le volvió a ver cojear por la rotura que sufre en un dedo del pie derecho.

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Chacarra acabó con un cierto sabor agridulce por no embocar 'birdie' en el último hoyo y se fue sin hacer declaraciones a los medios que aguardaban su análisis de la jornada.

Se despidió de la posibilidad de revalidar su título del Abierto de España conquistado en 2002 el castellonense Sergio García, que acabó con un total de -4.

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"Desafortunadamente no he estado fluido con el 'putt', no me he encontrado cómodo y me ha costado mucho. Una pena. Y luego ya los segundos nueve, intentando forzar un poco y sin estar al cien por cien. Por lo menos he acabado con un 'birdie'", señaló Sergio García al acabar la ronda.

Preguntado si es factible el triunfo de Ayora y Chacarra, el castellonense respondió: "Sin ninguna duda tienen opciones, pero lo van a tener que hacer bastante bien". EFE

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(foto) (vídeo)