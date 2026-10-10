Antonio Blanco: "Sensación agridulce"

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Madrid, 10 oct (EFE).- Antonio Blanco, centrocampista del Alavés, admitió este sábado una "sensación agridulce" por la derrota por 1-2 contra el Atlético de Madrid, en un "partido competido", en el que su equipo se fue "metiendo atrás" al quedarse con uno menos por la expulsión de Ángel Pérez en el segundo tiempo.

"Queríamos conseguir los tres puntos después del parón, queríamos darle una alegría a nuestra gente, pero sabíamos que teníamos un rival duro, que viene en una buena dinámica, ha sido un partido competido y con uno menos te vas metiendo atrás y te generan ocasiones", explicó en declaraciones a 'Movistar'.

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Ángel Pérez fue expulsado a más de 20 minutos del final por una acción sobre Julián Alvarez. El futbolista del Alavés se quejó de que había recibido una entrada igual en la primera parte y no había sido tarjeta roja.

"Los árbitros son los que tienen que ver, lo han llamado desde el VAR para verla, ha sido una entrada dura, han decidido que es roja y la de la primera parte no la he visto repetida. Sé que era dura. Son decisiones que tienen que tomar ellos", expuso Antonio Blanco.

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El Alavés encadena cuatro jornadas sin ganar. "Al final, tenemos buenas sensaciones en el juego, sabemos que somos un equipo duro de batir, luego con el balón estamos haciendo las cosas bien. Obviamente podemos hacer mejor las cosas, pero nos tenemos que quedar con lo positivo y lo negativo mejorarlo para los partidos que vienen", valoró. EFE