Ángel Torres: "Está todo hablado y hecho pendiente de que Dani Carvajal diga"

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Madrid, 10 oct (EFE).- Ángel Torres, presidente del Getafe, explicó este sábado que el fichaje de Dani Carvajal está "pendiente esta semana de solucionar algunos flecos", a falta de que el futbolista "diga", una vez que está "todo hablado y hecho" a efectos de LaLiga, según explicó a 'Dazn' antes del encuentro entre su equipo y el Barcelona.

"Esta todo hablado y hecho y pendiente de que Dani diga esta semana", declaró el dirigente, que abundó en que esta semana hay que "solucionar algunos flecos".

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"Y si Dani dice para adelante, pues para adelante", confirmó, a la espera de que se revise "la letra pequeña" del acuerdo entre ambas partes.

Ángel Torres reveló que ha presentado un "aval personal, como siempre", para cumplir con las normas que tiene LaLiga para el fichaje de Dani Carvajal, que terminó su contrato con el Real Madrid el pasado 30 de junio. EFE

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