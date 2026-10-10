Andreeva, sobre Conchita Martínez: "Me dice lo correcto en el momento adecuado"

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Pekín, 10 oct (EFE).- La rusa Mirra Andreeva (n.5) destacó este sábado, tras alcanzar la final del Abierto de China, la capacidad de su entrenadora, la extenista española Conchita Martínez, para reforzar su confianza y corregir los aspectos de su juego que todavía necesita mejorar.

"Hace un gran trabajo al decirme lo correcto en el momento adecuado", afirmó en rueda de prensa después de derrotar a la checa Nikola Bartunkova (n.34) por 6-2 y 6-2, en una hora y 14 minutos sobre la pista dura de la central Diamond en Pekín.

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La cuarta favorita explicó que Martínez señala lo que hace bien para darle confianza, pero también le indica aquello que no ha funcionado y requiere más trabajo.

Los vídeos de sus entrenamientos atraen numerosas visualizaciones en las redes sociales chinas, donde gusta especialmente la complicidad entre Andreeva y Martínez, que aparecen sonrientes, entre risas y bromas mutuas.

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"Conchita estará todavía más contenta porque fue iniciativa suya", señaló sobre el énfasis en los entrenamientos del resto, una faceta en la que considera que el esfuerzo empieza a dar resultados.

Andreeva, que convirtió cinco oportunidades de rotura en la semifinal, explicó que busca presionar al resto incluso cuando su adversaria juega bien y aseguró que "el trabajo está dando sus frutos poco a poco".

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La rusa también relacionó su creciente tranquilidad con la evolución de su tenis durante el torneo, después de un debut con muchos altibajos, y señaló que "con cada partido me sentía mejor física y mentalmente".

Ya clasificada para las Finales WTA, recordó la presión que sufrió el año pasado al acercarse a ese objetivo y reconoció que cuando llegó el momento en que sólo tenía que ganar un partido, no lo consiguió.

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Esta temporada ha intentado apartar esos pensamientos y concentrarse en los torneos que disputa, una tarea que ahora resulta más sencilla con la clasificación asegurada.

Andreeva buscará el título ante la ganadora del encuentro entre la china Zheng Qinwen (n.54) y la belga Elise Mertens (n.19), dos rivales de estilos diferentes para las que preparará el partido junto a Martínez. EFE

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(foto)