Alonso: "No teníamos ritmo, por lo que hemos decdido cambiar la unidad de potencia"

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que iba a salir decimosexto, pero lo hará desde la última fila en el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del año, declaró en el circuito urbano de Marina Bay, donde logró dos de sus 32 victorias en la categoría reina, que "no" tenían "ritmo, y decidieron "cambiar la unidad de potencia", circunstancia que implica penalización y lo coloca en el fondo de la parrilla.

"Hoy en el sprint sacamos todo lo que pudimos del coche y nos aprovechamos de las retiradas de otros para acabar undécimos", manifestó el doble campeón mundial asturiano -en una interminable segunda juventud a los 45 años y que acaba de renovar con Aston Martin- en la calurosa y muy húmeda pista singapurense, en la que ganó en 2008, con Renault; y con 2010, a bordo de un Ferrari.

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"Por desgracia, la calificación fue más de lo mismo que en la cronometrada para la carrera corta; y sólo pudimos acabar decimoséptimos", comentó Alonso, que hubiese salido decimosexto gracias a la penalización del inglés George Russell (Mercedes), antes de decidir sustituir el muy deficiente motor Honda del flojo AMR26.

"Mi ultima vuelta fue limpia y toda la puesta en escena del equipo fue buena; pero el ritmo volvió a faltar, una vez más", apuntó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que cuenta, entre otras, dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

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"Como consecuencia de eso, hemos decidido cambiar la unidad de potencia esta noche", manifestó este sábado Alonso, que viene de firmar su mejor resultado del año, al acabar octavo el pasado domingo en Sepang (Malasia, que albergó el aplazado Gran Premio de Baréin), donde tuvo que protagonizar una sensacional actuación para puntuar por tercera vez esta temporada. EFE