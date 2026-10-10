Aguirre recupera a Tárrega y Diakhaby y se lleva a cuatro canteranos a El Sardinero

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Paterna (Valencia), 10 oct (EFE).- El Valencia viajará a Santander con las novedades de César Tárrega y Mouctar Diakhaby, que entran por primera vez en una convocatoria tras sus lesiones padecidas en septiembre, y con los canteranos David Otorbi, Aaron Mayol, Iker Córdoba y Aimar Blázquez para enfrentarse este domingo al Racing en El Sardinero.

Los dos centrales serán las únicas altas respecto al último partido de Liga, que fue dirigido de manera interina por el técnico del filial Óscar Sánchez, y estarán así a disposición del técnico mexicano en su debut en el banquillo valencianista para el que también podrá contar con Arnaut Danjuma, que ha arrastrado problemas en el tobillo que le han impedido entrenar con normalidad.

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En cuanto a los canteranos, Aguirre da continuidad a la presencia de jugadores de la academia valencianista.

Otorbi y Córdoba debutaron en 2024 a las órdenes de Rubén Baraja, pero no tuvieron continuidad, aunque, en el caso de Otorbi, tuvo protagonismo con Carlos Corberán en los últimos partidos del técnico en el banquillo, mientras que Mayol y Blázquez debutaron antes de la llegada del mexicano con Sánchez a quienes hizo debutar el técnico del Mestalla,

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Sin embargo, el Vasco no podrá contar con José Copete, que en la última semana se ha ejercitado con sus compañeros siete meses después de sufrir una lesión meniscal que le ha tenido apartado de los terrenos de juego más tiempo del previsto inicialmente, ni con Dimitri Foulquier, que también ha completado varios entrenamientos, ni Luis Rioja, que arrastra molestias en la planta del pie, además de los lesionados Diego López, Sadiq Umar y Sergi Canós.

Aguirre ha recuperado la tradición de hacer pública la lista de convocados, que ha sido compartida por la entidad en su web, algo que no se ha hecho en los últimos años en el club.

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Convocatoria del Valencia CF: Dimitrievski, Guido Rodríguez, Diakhaby, Tárrega, Danjuma, Javi Guerra, Hugo Duro, Elliott, De Haas, Cristian Rivero, Gayà, Dieng, Pepelu, Raba, Jesús Vázquez, Arnau, Ugrinic, Maffeo, Van Oevelen, Otorbi, Mayol, Iker Córdoba, Aimar y Ryunosuke. EFE

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