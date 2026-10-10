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92-84. El Unicaja obtiene su primer triunfo liguero

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Alberto Fuentes

Málaga, 10 oct (EFE).- El Unicaja, con el protagonismo del alero lituano Ignas Brazdeikis (19 puntos y 27 de valoración), logró al tercer intento su primera victoria en Liga Endesa tras superar a un competitivo Morabanc Andorra (92-84) en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

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Después de los tropiezos ante Real Madrid y La Laguna Tenerife, en los que tuvo opciones hasta el final, el Unicaja prolongó la alegría del triunfo del pasado miércoles en la BCL europea con el premio merecido ante el Morabanc, que sigue sin sumar en este inicio, aunque ha disputado una jornada menos por aplazamiento de partido.

Con Amine Noua y Melwin Pantzar como líderes en el inicio, el Unicaja aceleró en el marcador de un primer cuarto donde llegó a ponerse nueve puntos por delante a base de triples, pero el cuadro andorrano replicaba desde el rebote ofensivo (24-20).

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Con la omnipresencia en Artem Pustovyi, autor de 19 puntos y nueve rebotes, el Morabanc no encontraba otras maneras de contrarrestar al Unicaja, que se escapó aún más en un segundo cuarto donde cuajó un gran tramo y volvió a relajarse antes del descanso.

Un triple de David Kravish ponía los once de ventaja para los malagueños, que llegaron a su mejor momento con una diferencia de 18 puntos y una sensación de superioridad que terminó diluyendo.

La reacción del Andorra en el último tramo del segundo cuarto les hizo estar ocho puntos abajo (47-39), en lugar de dieciocho. La inercia que supieron mantener tras el descanso, al ritmo de James Akinjo hasta los seis de distancia para un tiempo muerto de Txus Vidorreta.

Asimiló el reto el Unicaja, que aplicó mejoras con Brazdeikis sumando y Perry acelerando el paso. El partido se fue a lo físico, con Willy Hernangómez en un pique personal con Leon Radosevic en el que salió perdiendo e hipotecado con faltas (68-61, minuto 29).

El Unicaja seguía insistiendo a través del juego exterior, algo errático en el tercer cuarto, pero con las internadas de Hunt y Noua, los dos faros del ataque cajista, y una defensa zonal equilibrada encarrilaron el partido para los locales.

- Ficha técnica:

92 - Unicaja (24+23+25+20): Pantzar (12), Hunt (14), Brazdeikis (19), Noua (16), Kravish (12) -quinteto inicial- Kalinoski (3), Barreiro (0), Djedovic (0), Thomas (0), Hernangómez (4), Perry (12).

84 - Morabanc Andorra (20+19+24+21): Akinjo (20), Robertson (2), Mutic (2), Iwundu (5), Radosevic (8) -quinteto inicial- McGriff (7), Best (5), Ortega (3), Pustovyi (19), Kuric (11), Andronikashvili (2).

Árbitros: Carlos Cortés, Joaquín García y Ariadna Chueca.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.275 espectadores. EFE

afl/ism

(foto)

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