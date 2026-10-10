71-92. El Zaragoza no da opción al Básquet Coruña

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A Coruña, 4 oct (EFE).- El Casademont Zaragoza pasó por encima del Básquet Coruña (71-92) y alimentó, con su cómodo triunfo en el Coliseum, su sueño de aspirar a algo más que la permanencia en el presente curso liguero.

Con un juego coral y una notable efectividad en ataque, el equipo de Gonzalo García de Vitoria superó los 50 puntos en el intermedio. Su envidiable porcentaje de acierto desde la línea de tres puntos (8 triples en 9 intentos), el dominio del lituano Birutis en la pintura y los puntos de Justin Jaworski y Homesley dejaron sin respuesta al equipo naranja (30-62, min.33).

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El Básquet Coruña acumuló muchos errores en el lanzamiento pese a que el lituano Tomas Dimsa firmó un pleno (3/3 en triples) en el arranque del primer cuarto. Los de Carlos Marco acusaron la escasa aportación del base estadounidense Alonzo Verge y del 17-14 se pasó a un 17-25 que encendió las luces de alarma en el Coliseum.

El técnico del equipo gallego no encontró soluciones en su banquillo -la segunda unidad del Zaragoza sumó 27 puntos al descanso, casi el doble que lo que aportó la del equipo naranja- y eso provocó que los visitantes fuesen ampliando su renta.

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Con el partido encarrilado, el Zaragoza se apagó momentáneamente en ataque y el equipo gallego logró maquillar el resultado (50-67, min.30) aunque sin llegar a amenazar el segundo triunfo liguero del conjunto maño.

- Ficha técnica:

71.- Básquet Coruña (17+11+22+21): Alonzo Verge (11), Jorgensen (2), Uleckas (7), George Conditt (4), Silins (7) -cinco inicial- Guillem Jou (-), Dimsa (12), Radoncic (9), Caio Pacheco (3), Dmytro Skapintsev (4), Jacobo Díaz (9) y Cuevas (3).

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92.- Casademont Zaragoza (23+29+15+25): Bell-Haynes (14), Jaworski (17), Miguel González (-), Blumbergs (8), Olaseni (4) -cinco inicial- Homesley (15), Brussino (8), Jaime Fernández (9), Birutis (14) y Vives (3).

Árbitros: Arnau Padrós, Alberto Sánchez Sixto y David Sánchez.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la liga Endesa disputado en el Coliseum de A Coruña ante 6.102 espectadores. EFE

dmg/msl/ism