38-33. El Proin Sevilla paga los platos rotos por Bidasoa-Irun en Europa

Guardar

Irun (Gipuzkoa), 10 oct. (EFE).- El Irudek Bidasoa-Irun sigue líder de la Liga Asobal tras vencer con solvencia a un Proin Sevilla (38-33) que pagó los platos rotos de la derrota encajada en Europa por los guipuzcoanos, sufrió con la tarjeta roja a su máximo goleador Chema Márquez y no encontró una versión brillante del chileno Rodrigo Salinas en su retorno a Artaleku.

Los locales entraron como un relámpago al partido y en un visto y no visto, del brazo de Nevado y Xabi González, cogían una renta que obligaba a Antonio García a pedir un tiempo muerto para evitar males mayores, sobre todo porque su equipo no existía en defensa.

PUBLICIDAD

El exjugador de Granollers, ahora en la dirección de banquillo, ante los continuos errores de su equipo o los aciertos locales, volvió a parar el encuentro con el 8-2 ante un 'hipermotivado' Bidasoa que jugaba de maravilla con sus extremos para incrementar rentas y que quería olvidar el fiasco de Madeira del pasado martes (40-32).

Los sevillanos consiguieron entrar en partido antes del descanso gracias al zurdo Gerard Román y a la vuelta de vestuarios volvió a escaparse el conjunto vasco (27-21) pero nuevamente los andaluces, ahora con una gran defensa y Márquez y Urios destacados, se reengacharon al choque.

PUBLICIDAD

La tarjeta roja directa a Chema Márquez privó al conjunto de Sevilla de su principal activo ofensivo y como los bidasotarras seguían de dulce en todas sus facetas, dieron un último arreón con Gorka Nieto protagonista para que la victoria no se escapara de Artaleku.

Ficha técnica:

38.- Bidasoa-Irun: Failde, Leo Maciel-porteros- Xabi Tuá (5), Nevado (8), Gorka Nieto (5), Mujika (4), Xabi González (6, 1 de pen.), Peciña, Esteban Salinas (4), Sladkowski (1), Magalhaes, Mindegia (1), Jon Ander Iribar, Furundarena (1), Martín Duque (2), Cavero (1).

PUBLICIDAD

33.- Proin Sevilla: Tercariol, Kilian- porteros- Ruiz (5), De Mingo, Pau Lopez (2), Tito Díaz (3), Chema Márquez (8, 2 de pen.), Morales (1), Rodrigo Salinas (1), Urios (2), Tioumentsev (1), Román (7), Deco (2), Tarcisio Freitas (1), David Martínez, Alfonso Rodríguez, Conchillo.

Arbitraje: Eder Gómez y Mikel Galloso. Descalificaron a Chema Márquez (min. 46) por tarjeta roja directa. Excluyeron a Magallahes, Mujika, Martín Duque, Sladkowski, Tarcisio Freitas, Pau López y Urios.

PUBLICIDAD

Marcadores cada cinco minutos: 4-2; 10-3; 13-7; 16-10; 19-15; 21-18- descanso- 27-21; 29-24; 30-25: 33-28; 35-31; 38-33.

Incidencias: encuentro de la quinta jornada de la Liga Asobal disputado en el polideportivo Artaleku ante 1500 aficionados.. EFE

cr/apa