Espana agencias

38-33. El Proin Sevilla paga los platos rotos por Bidasoa-Irun en Europa

Guardar

Irun (Gipuzkoa), 10 oct. (EFE).- El Irudek Bidasoa-Irun sigue líder de la Liga Asobal tras vencer con solvencia a un Proin Sevilla (38-33) que pagó los platos rotos de la derrota encajada en Europa por los guipuzcoanos, sufrió con la tarjeta roja a su máximo goleador Chema Márquez y no encontró una versión brillante del chileno Rodrigo Salinas en su retorno a Artaleku.

Los locales entraron como un relámpago al partido y en un visto y no visto, del brazo de Nevado y Xabi González, cogían una renta que obligaba a Antonio García a pedir un tiempo muerto para evitar males mayores, sobre todo porque su equipo no existía en defensa.

PUBLICIDAD

El exjugador de Granollers, ahora en la dirección de banquillo, ante los continuos errores de su equipo o los aciertos locales, volvió a parar el encuentro con el 8-2 ante un 'hipermotivado' Bidasoa que jugaba de maravilla con sus extremos para incrementar rentas y que quería olvidar el fiasco de Madeira del pasado martes (40-32).

Los sevillanos consiguieron entrar en partido antes del descanso gracias al zurdo Gerard Román y a la vuelta de vestuarios volvió a escaparse el conjunto vasco (27-21) pero nuevamente los andaluces, ahora con una gran defensa y Márquez y Urios destacados, se reengacharon al choque.

PUBLICIDAD

La tarjeta roja directa a Chema Márquez privó al conjunto de Sevilla de su principal activo ofensivo y como los bidasotarras seguían de dulce en todas sus facetas, dieron un último arreón con Gorka Nieto protagonista para que la victoria no se escapara de Artaleku.

Ficha técnica:

38.- Bidasoa-Irun: Failde, Leo Maciel-porteros- Xabi Tuá (5), Nevado (8), Gorka Nieto (5), Mujika (4), Xabi González (6, 1 de pen.), Peciña, Esteban Salinas (4), Sladkowski (1), Magalhaes, Mindegia (1), Jon Ander Iribar, Furundarena (1), Martín Duque (2), Cavero (1).

33.- Proin Sevilla: Tercariol, Kilian- porteros- Ruiz (5), De Mingo, Pau Lopez (2), Tito Díaz (3), Chema Márquez (8, 2 de pen.), Morales (1), Rodrigo Salinas (1), Urios (2), Tioumentsev (1), Román (7), Deco (2), Tarcisio Freitas (1), David Martínez, Alfonso Rodríguez, Conchillo.

Arbitraje: Eder Gómez y Mikel Galloso. Descalificaron a Chema Márquez (min. 46) por tarjeta roja directa. Excluyeron a Magallahes, Mujika, Martín Duque, Sladkowski, Tarcisio Freitas, Pau López y Urios.

Marcadores cada cinco minutos: 4-2; 10-3; 13-7; 16-10; 19-15; 21-18- descanso- 27-21; 29-24; 30-25: 33-28; 35-31; 38-33.

Incidencias: encuentro de la quinta jornada de la Liga Asobal disputado en el polideportivo Artaleku ante 1500 aficionados.. EFE

cr/apa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué supermercados abren este 12 de octubre: horarios de Mercadona, Carrefour o Lidl por el Día de la Hispanidad

El festivo nacional modifica los horarios del comercio en toda España, con cierres completos, turnos reducidos o apertura normal según la comunidad autónoma

Qué supermercados abren este 12 de octubre: horarios de Mercadona, Carrefour o Lidl por el Día de la Hispanidad

Dónde es festivo el 12 de octubre: desde el Día de la Hispanidad de España hasta el Día de las Culturas de Costa Rica, estos son todos los países que recuerdan la llegada de Colón a América

Esta fecha es feriada en toda España y en muchos países de América Latina, aunque bajo denominaciones muy distintas

Dónde es festivo el 12 de octubre: desde el Día de la Hispanidad de España hasta el Día de las Culturas de Costa Rica, estos son todos los países que recuerdan la llegada de Colón a América

Resultados ganadores del Super Once del 10 octubre

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once del 10 octubre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 octubre

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 octubre

Santo Stefano di Sessanio: el pueblo italiano que convirtió sus antiguas casas en habitaciones de hotel para conservar su identidad

La historia de un pueblo al borde de la despoblación que se transformó en un hotel urbano

Santo Stefano di Sessanio: el pueblo italiano que convirtió sus antiguas casas en habitaciones de hotel para conservar su identidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

Ayuso vuelve a arremeter contra el voto por correo en el acto inaugural de la precampaña del PP: afirma que teme “trampas” porque en 2023 hubo gente que no recibió papeletas

El Ministerio de Justicia investiga cómo es posible que Víctor de Aldama haya sido dado de alta por tercera vez en el ‘caso Leire’ sin ser parte

El PP arranca en Madrid la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre con la promesa de Feijóo de ser “el presidente que España está esperando”

ECONOMÍA

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

DEPORTES

El récord del Real Madrid que le puede arrebatar el FC Barcelona en el Clásico: las 24 victorias consecutivas en casa de la Quinta del Buitre

El récord del Real Madrid que le puede arrebatar el FC Barcelona en el Clásico: las 24 victorias consecutivas en casa de la Quinta del Buitre

El FC Barcelona vuela en su regreso del parón de selecciones y arrolla a un Getafe que empieza a mirar a la parte baja de la clasificación

El Atlético de Madrid rompe el maleficio de Mendizorroza y se impone a un guerrillero Alavés al ritmo de Álex Baena y el Cuti Romero

La afición del Rayo Vallecano celebra la suspensión del partido contra el Athletic Club y justifica el estallido en Vallecas: “Es el reflejo inevitable del hartazgo”

Lo nunca visto en LaLiga: la afición del Rayo Vallecano boicotea el partido contra el Athletic de Bilbao con el lanzamiento de objetos al campo en una protesta contra su presidente