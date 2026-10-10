2-2. El Aston Villa de Emery, estancado

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El Aston Villa, incapaz de resguardar la ventaja obtenida tras su remontada, no pasó del empate en Birmingham ante el Brentford (2-2) y sigue anclado en la parte baja de la clasificación, con una sola victoria en seis partidos.

El conjunto de Emery, que logró ganar por primera vez antes del parón internacional, al Tottenham, colista (2-3), no pudo dar continuidad a ese buen marcador y se topó con el cuadro de Keith Andrews, instalado en la zona alta y todavía invicto.

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De hecho, el Brentford tomó ventaja a los diez minutos con un gol del ucraniano Yegor Yarmolyuk después de una buena jugada por la izquierda de Igor Thiago y un despeje de Victor Kindelof.

Respondió a los dos minutos el equipo local con un tanto de Nicolas Jackson, que aprovechó un tiro en semifallo de Emiliano Buendía, convertido en asistencia, después de un pase de John McGinn.

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El escocés fue el que puso por delante al Aston Villa a falta de un cuarto de hora para el final cuando batió por segunda vez a Caoimhin Kelleher con un disparo dentro del área, asistido por Johan Manzambi.

Pero el Brentford evitó que el cuadro de Emery asimilara la ventaja y dos minutos más tarde, Kristoffer Ajer, en una acción individual, estableció la igualada final que deja a los visitantes en el cuarto lugar y al Villa decimocuarto, lejos de su objetivo. EFE

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