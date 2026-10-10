Espana agencias

2-2. El Aston Villa de Emery, estancado

Guardar

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El Aston Villa, incapaz de resguardar la ventaja obtenida tras su remontada, no pasó del empate en Birmingham ante el Brentford (2-2) y sigue anclado en la parte baja de la clasificación, con una sola victoria en seis partidos.

El conjunto de Emery, que logró ganar por primera vez antes del parón internacional, al Tottenham, colista (2-3), no pudo dar continuidad a ese buen marcador y se topó con el cuadro de Keith Andrews, instalado en la zona alta y todavía invicto.

PUBLICIDAD

De hecho, el Brentford tomó ventaja a los diez minutos con un gol del ucraniano Yegor Yarmolyuk después de una buena jugada por la izquierda de Igor Thiago y un despeje de Victor Kindelof.

Respondió a los dos minutos el equipo local con un tanto de Nicolas Jackson, que aprovechó un tiro en semifallo de Emiliano Buendía, convertido en asistencia, después de un pase de John McGinn.

PUBLICIDAD

El escocés fue el que puso por delante al Aston Villa a falta de un cuarto de hora para el final cuando batió por segunda vez a Caoimhin Kelleher con un disparo dentro del área, asistido por Johan Manzambi.

Pero el Brentford evitó que el cuadro de Emery asimilara la ventaja y dos minutos más tarde, Kristoffer Ajer, en una acción individual, estableció la igualada final que deja a los visitantes en el cuarto lugar y al Villa decimocuarto, lejos de su objetivo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del 10 octubre

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once del 10 octubre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 octubre

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 octubre

Santo Stefano di Sessanio: el pueblo italiano que convirtió sus antiguas casas en habitaciones de hotel para conservar su identidad

La historia de un pueblo al borde de la despoblación que se transformó en un hotel urbano

Santo Stefano di Sessanio: el pueblo italiano que convirtió sus antiguas casas en habitaciones de hotel para conservar su identidad

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

González es abogada especializada en derecho internacional y fundadora de la plataforma España Mejor. Esposa del exviceprimer ministro británico Nick Clegg, González se define como “liberal en el sentido británico”: partidaria de reforzar los controles y las garantías sobre el poder, no de reducir el papel del Estado

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

5 maneras de mantener el cuello sano si pasas más de 8 horas al día frente a una pantalla

El cuerpo humano no está diseñado para pasar horas inmóvil frente a los dispositivos, la mala postura al trabajar acelera el desgaste de los discos intervertebrales

5 maneras de mantener el cuello sano si pasas más de 8 horas al día frente a una pantalla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

Ayuso vuelve a arremeter contra el voto por correo en el acto inaugural de la precampaña del PP: afirma que teme “trampas” porque en 2023 hubo gente que no recibió papeletas

El Ministerio de Justicia investiga cómo es posible que Víctor de Aldama haya sido dado de alta por tercera vez en el ‘caso Leire’ sin ser parte

El PP arranca en Madrid la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre con la promesa de Feijóo de ser “el presidente que España está esperando”

ECONOMÍA

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

DEPORTES

La afición del Rayo Vallecano celebra la suspensión del partido contra el Athletic Club y justifica el estallido en Vallecas: “Es el reflejo inevitable del hartazgo”

La afición del Rayo Vallecano celebra la suspensión del partido contra el Athletic Club y justifica el estallido en Vallecas: “Es el reflejo inevitable del hartazgo”

Lo nunca visto en LaLiga: la afición del Rayo Vallecano boicotea el partido contra el Athletic de Bilbao con el lanzamiento de objetos al campo en una protesta contra su presidente

Mourinho, ante el fantasma de Xabi Alonso: un octubre con cinco partidos en 15 días que puede marcar su futuro en el Real Madrid

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de David Villa sobre su infancia: “Mi padre se jugaba la vida a 800 metros bajo tierra en la mina de carbón para darme una oportunidad”