Espana agencias

2-1. El Eldense se abona a las remontadas en la era Messi

Guardar

Elda (Alicante), 10 oct (EFE).- Un penalti transformado por Fidel Chaves en la última acción del partido permitió al Eldense remontar ante un Córdoba que perdonó en exceso durante la primera mitad y que acabó perdiendo por 2-1, en una nueva remontada del equipo alicantino adquirido recientemente por el astro argentino Leo Messi.

El cuadro andaluz fue el primero en avisar con dos ocasiones en los primeros cinco minutos con peligrosos remates que a punto estuvieron de sorprender al debutante Juanpa. A la tercera fue la vencida y Rubén Alves logró batir al meta del Eldense con un buen remate de cabeza ante la pasividad de la defensa azulgrana.

PUBLICIDAD

Al igual que ocurrió en el partido anterior con el Oviedo, el equipo de Javier Calleja tuvo que remar contra corriente. Con el Eldense desconectado, el Córdoba llegó a hacer un segundo gol en el minuto 16, tras un centro chut de Ghailan que fue anulado por un fuera de juego.

Percan también rozó el 0-2 con dos contragolpes que no logró culminar en gol el atacante de un Córdoba que olía la sangre de su rival, incómodo y sin fluidez en el juego. De ello continuó aprovechándose el equipo de Iván Ania cuya falta de acierto en los metros finales impidió que el encuentro llegara al descanso con mayor ventaja visitante.

PUBLICIDAD

La segunda mitad arrancó con intercambio de golpes. Diego Bri la tuvo para hacer el segundo del Córdoba nada más empezar, aunque en la siguiente jugada pudo empatar con un disparo de Fidel Chaves que sacó la defensa visitante con el meta Iker Álvarez ya batido.

El partido se jugó con mayor intensidad por ambas partes. En este escenario, Rastrojo gano la espalda a la zaga del Córdoba para superar a Iker Álvarez con una perfecta vaselina en el minuto 62.

Con 1-1 en el marcador y media hora de encuentro por delante, el Eldense creció en busca de otra remontada en el Nuevo Pepico Amat. Sin embargo, Budesca pudo adelantar de nuevo a su equipo tras enviar al palo un disparo raso. Por su parte, Iker Recio también remató a la cruceta.

En ese escenario de incertidumbre, el choque llegó al tiempo añadido y sobre la bocina, un penalti cometido por Tasende sobre Clemente permitió a Fidel Chaves transformar desde los once metros y asegurar así un nuevo triunfo del Eldense.

- Ficha técnica:

2. CD Eldense: Juanpa, Ibarrondo (Clemente, m. 46), Álex Serradell, Floris Smand, Larios (Iker Recio, m. 71), Guirao (Jordi Martín, m. 71), Justin Smith (Bustillo, m. 84), Fidel Chaves, Olabarrieta, Rastrojo y Manu Nieto (Javi Martínez, m. 59).

1. Córdoba CF: Iker Álvarez, Budesca, Nelson Monte, Rubén Alves, Tasende, Isma Ruiz, Eder García (Damián, m. 67), Ghailan (Theo, m. 87), Carracedo, Percan (Enol, m. 55) y Diego Bri (Medina, m. 67) (Ibai, m. 87).

Goles: 0-1, m.10: Rubén Alves. 1-1, m.62: Rastrojo. 2-1, min.95: Fidel Chaves, de penalti.

Árbitro: Marta Huerta (comité canario). Mostró tarjetas amarillas a los locales Carlos Guirao (m. 41), Justin Smith (m. 60) y Bustillo (m. 90), y a los visitantes Isma Ruiz (m. 61), Nelson Monte (m. 87) y Budesca (m. 90).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda ante 4.900 espectadores. EFE

jas sm/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Qué supermercados abren este 12 de octubre: horarios de Mercadona, Carrefour o Lidl por el Día de la Hispanidad

El festivo nacional modifica los horarios del comercio en toda España, con cierres completos, turnos reducidos o apertura normal según la comunidad autónoma

Qué supermercados abren este 12 de octubre: horarios de Mercadona, Carrefour o Lidl por el Día de la Hispanidad

Dónde es festivo el 12 de octubre: desde el Día de la Hispanidad de España hasta el Día de las Culturas de Costa Rica, estos son todos los países que recuerdan la llegada de Colón a América

Esta fecha es feriada en toda España y en muchos países de América Latina, aunque bajo denominaciones muy distintas

Dónde es festivo el 12 de octubre: desde el Día de la Hispanidad de España hasta el Día de las Culturas de Costa Rica, estos son todos los países que recuerdan la llegada de Colón a América

Resultados ganadores del Super Once del 10 octubre

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once del 10 octubre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 octubre

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

Ayuso vuelve a arremeter contra el voto por correo en el acto inaugural de la precampaña del PP: afirma que teme “trampas” porque en 2023 hubo gente que no recibió papeletas

El Ministerio de Justicia investiga cómo es posible que Víctor de Aldama haya sido dado de alta por tercera vez en el ‘caso Leire’ sin ser parte

El PP arranca en Madrid la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre con la promesa de Feijóo de ser “el presidente que España está esperando”

ECONOMÍA

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

DEPORTES

El récord del Real Madrid que le puede arrebatar el FC Barcelona en el Clásico: las 24 victorias consecutivas en casa de la Quinta del Buitre

El récord del Real Madrid que le puede arrebatar el FC Barcelona en el Clásico: las 24 victorias consecutivas en casa de la Quinta del Buitre

El FC Barcelona vuela en su regreso del parón de selecciones y arrolla a un Getafe que empieza a mirar a la parte baja de la clasificación

El Atlético de Madrid rompe el maleficio de Mendizorroza y se impone a un guerrillero Alavés al ritmo de Álex Baena y el Cuti Romero

La afición del Rayo Vallecano celebra la suspensión del partido contra el Athletic Club y justifica el estallido en Vallecas: “Es el reflejo inevitable del hartazgo”

Lo nunca visto en LaLiga: la afición del Rayo Vallecano boicotea el partido contra el Athletic de Bilbao con el lanzamiento de objetos al campo en una protesta contra su presidente