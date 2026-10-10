2-1. El Eldense se abona a las remontadas en la era Messi

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Elda (Alicante), 10 oct (EFE).- Un penalti transformado por Fidel Chaves en la última acción del partido permitió al Eldense remontar ante un Córdoba que perdonó en exceso durante la primera mitad y que acabó perdiendo por 2-1, en una nueva remontada del equipo alicantino adquirido recientemente por el astro argentino Leo Messi.

El cuadro andaluz fue el primero en avisar con dos ocasiones en los primeros cinco minutos con peligrosos remates que a punto estuvieron de sorprender al debutante Juanpa. A la tercera fue la vencida y Rubén Alves logró batir al meta del Eldense con un buen remate de cabeza ante la pasividad de la defensa azulgrana.

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Al igual que ocurrió en el partido anterior con el Oviedo, el equipo de Javier Calleja tuvo que remar contra corriente. Con el Eldense desconectado, el Córdoba llegó a hacer un segundo gol en el minuto 16, tras un centro chut de Ghailan que fue anulado por un fuera de juego.

Percan también rozó el 0-2 con dos contragolpes que no logró culminar en gol el atacante de un Córdoba que olía la sangre de su rival, incómodo y sin fluidez en el juego. De ello continuó aprovechándose el equipo de Iván Ania cuya falta de acierto en los metros finales impidió que el encuentro llegara al descanso con mayor ventaja visitante.

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La segunda mitad arrancó con intercambio de golpes. Diego Bri la tuvo para hacer el segundo del Córdoba nada más empezar, aunque en la siguiente jugada pudo empatar con un disparo de Fidel Chaves que sacó la defensa visitante con el meta Iker Álvarez ya batido.

El partido se jugó con mayor intensidad por ambas partes. En este escenario, Rastrojo gano la espalda a la zaga del Córdoba para superar a Iker Álvarez con una perfecta vaselina en el minuto 62.

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Con 1-1 en el marcador y media hora de encuentro por delante, el Eldense creció en busca de otra remontada en el Nuevo Pepico Amat. Sin embargo, Budesca pudo adelantar de nuevo a su equipo tras enviar al palo un disparo raso. Por su parte, Iker Recio también remató a la cruceta.

En ese escenario de incertidumbre, el choque llegó al tiempo añadido y sobre la bocina, un penalti cometido por Tasende sobre Clemente permitió a Fidel Chaves transformar desde los once metros y asegurar así un nuevo triunfo del Eldense.

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- Ficha técnica:

2. CD Eldense: Juanpa, Ibarrondo (Clemente, m. 46), Álex Serradell, Floris Smand, Larios (Iker Recio, m. 71), Guirao (Jordi Martín, m. 71), Justin Smith (Bustillo, m. 84), Fidel Chaves, Olabarrieta, Rastrojo y Manu Nieto (Javi Martínez, m. 59).

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1. Córdoba CF: Iker Álvarez, Budesca, Nelson Monte, Rubén Alves, Tasende, Isma Ruiz, Eder García (Damián, m. 67), Ghailan (Theo, m. 87), Carracedo, Percan (Enol, m. 55) y Diego Bri (Medina, m. 67) (Ibai, m. 87).

Goles: 0-1, m.10: Rubén Alves. 1-1, m.62: Rastrojo. 2-1, min.95: Fidel Chaves, de penalti.

Árbitro: Marta Huerta (comité canario). Mostró tarjetas amarillas a los locales Carlos Guirao (m. 41), Justin Smith (m. 60) y Bustillo (m. 90), y a los visitantes Isma Ruiz (m. 61), Nelson Monte (m. 87) y Budesca (m. 90).

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Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda ante 4.900 espectadores. EFE

jas sm/ism