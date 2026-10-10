2-1. Arbeloa sufre otra derrota en tres minutos

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Redacción después, 10 oct (EFE).- Un zurdazo lejano de Ryan Sessegnon en el minuto 55 acercó este sábado a Álvaro Arbeloa a su primera victoria, pero finalmente fue derrotado de repente por el Ipswich Town, en un margen de tres minutos, del 89 al 92, en el que, encerrado, encajó dos goles y fue doblegado (2-1).

Tampoco a la sexta jornada, después de dos empates y tres derrotas en las primeras cinco citas, sumó su primer triunfo el ex técnico del Real Madrid, cuyo equipo además se mantiene en la zona de descenso, con solo dos puntos de los 18 disputados en su nuevo proyecto.

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Tras el potente y ajustado remate de Sessegnon a la salida de un córner y después de la reclamación de un penalti por parte de Gonzalo García, el punto de inflexión fue el zurdazo del 1-1 de Ouattara, al que siguió después el 2-1 de Dara O’Shea. EFE