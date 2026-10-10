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1-2. El Sabadell, con diez, confirma que es la revelación de la liga

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Ceuta, 10 oct (EFE).- El Sabadell, que jugó desde el minuto 52 en inferioridad numérica por la expulsión de Edgar, logró este sábado su cuarta victoria en LaLiga Hypermotion 2025-26, en su visita al Ceuta (1-2), y confirmó que es el equipo revelación del torneo con dos tantos de Ángel Baena.

El conjunto catalán se adelantó en el minuto 25, pero los de José Juan Romero lograron sobreponerse al dominio inicial visitante e igualaron el marcador antes del descanso con un tanto de Jordi Escobar, pero un nuevo gol de Baena en el minuto 80 terminó castigando a un equipo caballa que fue incapaz de aprovechar su superioridad numérica.

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El encuentro comenzó con un Sabadell decidido a imponer su superioridad desde el primer minuto. Los hombres de Ferrán Costa, que llegaban al Murube con 13 puntos y ocupando la séptima posición, se hicieron rápidamente con el control del balón y comenzaron a inquietar la portería defendida por Guille Vallejo.

El Ceuta, penúltimo clasificado antes de esta novena jornada, se mostró incómodo sobre el terreno de juego y tuvo serias dificultades para superar la presión visitante cuando llegó el primer episodio polémico en el minuto 10, cuando la colegiada señaló inicialmente un penalti por una posible mano de Carlos Hernández dentro del área.

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Sin embargo, tras recibir el aviso del VAR y revisar las imágenes en el monitor, rectificó su decisión al comprobar que no existía infracción. El susto no hizo reaccionar al conjunto caballa, que continuó a merced de un Sabadell mucho más intenso y mejor organizado.

La superioridad visitante terminó reflejándose en el marcador en el minuto 25. Un preciso balón en profundidad permitió a Baena ganarle la espalda a Carlos Hernández y plantarse completamente solo ante Guille Vallejo. El atacante del Sabadell resolvió con tranquilidad y estableció el 0-1, haciendo justicia a lo que se estaba viendo sobre el césped del Alfonso Murube.

El Ceuta consiguió equilibrar el encuentro y, cuando parecía que el descanso llegaría con ventaja visitante, apareció Jordi Escobar para devolver la esperanza a la grada.

Fue durante los seis minutos de prolongación señalados por la colegiada cuando una recuperación defensiva acabó en las botas de Kuki Zalazar. El futbolista local levantó la cabeza y envió un magnífico pase en profundidad hacia Jordi Escobar, que ganó la posición a su marcador, controló el balón con el pecho y cruzó un disparo ajustado al palo derecho de Fuoli que puso el 1-1.

La segunda mitad comenzó con un escenario diferente, sin un dominador tan claro y con un Ceuta que había ganado confianza. Los locales empezaron a disfrutar de posesiones más largas y a acercarse con mayor frecuencia al área contraria.

El encuentro dio otro giro cuando Edgar vio su segunda tarjeta amarilla y dejó al Sabadell con diez futbolistas. La expulsión ofrecía al Ceuta una oportunidad inmejorable para buscar una victoria que necesitaba con urgencia.

Con el paso de los minutos, el dominio del Ceuta se hizo más evidente. En el 75, una combinación entre Camacho y Kuki terminó con un centro que Petxarromán remató de cabeza desde el punto de penalti, aunque sin la fuerza necesaria para sorprender al guardameta visitante, y dos minutos después llegó una de las mejores oportunidades del encuentro cuando Jordi Escobar aprovechó un rechace para conectar un disparo que obligó a Fuoli a realizar una intervención decisiva y enviar el balón a córner.

Sin embargo, cuando el partido parecía encaminado hacia una posible remontada local, en el minuto 80 el Sabadell volvió a explotar una de las principales debilidades defensivas del Ceuta. Otro balón al espacio permitió a Baena ganarle nuevamente la espalda a Carlos Hernández y quedarse solo ante Guille Vallejo. El atacante no perdonó y firmó su segundo tanto particular, estableciendo el 1-2.

Los últimos minutos fueron un ejercicio de resistencia para el Sabadell y de desesperación para el Ceuta.

- Ficha técnica:

1 - Ceuta: Vallejo; Matos, Capa, Carlos Hernández (Melendez, min. 85), Camacho (Bueno, min. 78); Zalazar, Escobar, Joaquín (Marino, min. 34), Sevikyan, Okoro (O.Sadik, min. 85); y Daniel Más (Petxarromán, min. 34).

2 - Sabadell: Fuoli; Miki Codina (Eneko Aguilar, min. 46), Bonaldo, Edgar, Toni Ripoll (Pere Pons, min. 79); Baena (Obolskii, min. 87), Oscar Sanz, Urri, Alain Ribeiro (Catalá, min. 58); Quadri (Y.Rahmani, min. 79) y Joel Priego.

Goles: 0-1, min. 25: Baena. 1-1, min. 49+: Jordi Escobar. 1-2, min. 80: Baena.

Árbitro: Olatz Rivera (Comité Vasco). Expulsó por doble amonestación al visitante Edgar (min. 52). Además, sacó tarjeta amarilla al local Jordi Escobar (min. 25) y a los visitantes Toni Ripoll (min. 14) y Eneko (min. 88).

Incidencias: Partido de la novena jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Alfonso Murube ante 2.791 aficionados. EFE

rp/agr/ism

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