0-2. De Cuyper reafirma al Brighton en el tercer puesto

Guardar

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- Un gol en el minuto 53 de Maxim De Cuyper, en una llegada al área contraria, decidió la tercera victoria consecutiva del Brighton, que se impuso por 0–2 al Sunderland para alcanzar la tercera plaza de la clasificación, a dos puntos del liderato del Manchester a City y de la segunda posición del Arsenal.

Ganador por 3-0 contra el Arsenal y por 0-5 contra el Coventry antes del parón, le dio continuidad a su gran momento con la victoria de este sábado que lo consolida en zona de la Liga de Campeones. La selló en los instantes finales Joauen Hadjam con el 0-2.

PUBLICIDAD

El Sunderland encadena su cuarta jornada sin ganar, las tres últimas con derrota. Está a un punto del descenso. EFE