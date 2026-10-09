Espana agencias

Terzic: "Nico y Sancet son importantes, pero lo fundamental es mantener la idea"

Guardar

Bilbao, 9 oct (EFE).- El entrenador del Athletic, Edin Terzic, lamentó las bajas por lesión de dos jugadores "muy importantes" como Nico Williams y Oihan Sancet para el partido frente al Rayo Vallecano, pero recalcó que confía "en todos" sus futbolistas y que "lo fundamental es mantener una misma idea de juego" sobre el campo.

"Todos los entrenadores del mundo quieren tener a toda la plantilla disponible, pero esa no es la realidad. Las lesiones forman parte del fútbol. No es una situación que nos guste, pero estamos acostumbrados a ella y vamos a volver a afrontarla de manera positiva", apuntó el técnico en la rueda de prensa previa.

PUBLICIDAD

Terzic considera que la recuperación de Nico Williams, que sufrió una lesión muscular moderada en el partido España-Croacia, "es cuestión de días" y que el extremo regresará al grupo la próxima semana, mientras que Sancet "tardará un poco más" en restablecerse del problema muscular que sufrió en el entrenamiento del pasado martes.

"Por supuesto que son muy importantes, pero lo fundamental es el escudo que llevamos delante de la camiseta, no el nombre que figura detrás. Esa es la base sobre la que vamos a apoyarnos, permanecer unidos y dar más oportunidades a los jugadores que quizá hasta ahora no han tenido tantos minutos como les habría gustado y a los futbolistas de Lezama", recalcó.

PUBLICIDAD

De cara al partido, el técnico de Menden aseguró que tiene "muchas ganas" de visitar por primera vez Vallecas y valoró como "muy bueno para ellos y para LaLiga" que el equipo franjirrojo pueda regresar a su estadio después de disputar sus tres primeros encuentros como local en Butarque.

"Es un rival muy fuerte y equilibrado, con un nuevo entrenador que le da una buena estructura y equilibrio", apuntó Terzic, quien restó importancia al posible mal estado del césped del campo madrileño.

"Es algo que no está en mis manos y, si no puedo cambiarlo, intento sacar el máximo partido de la situación sin molestarme por ello. Lo que sí puedo controlar es que mi equipo esté preparado para demostrar que no estamos satisfechos con los dos últimos resultados en Liga y que queremos dar el siguiente paso", reflexionó.

"Ese paso nos espera en un estadio muy complicado, ante un rival muy difícil. Pero nosotros también queremos ser un rival difícil de batir y, más allá de eso, queremos ser un gran equipo en todas las fases del juego", añadió.

Por último, preguntado por la figura de Unai Simón y sus opciones de ganar el Trofeo Yashin al mejor portero del mundo en la gala del Balón de Oro, Terzic insistió en que "quizá haya otros guardametas a su nivel, pero estoy seguro de que ninguno está por encima de él".

"No sólo estoy contento de tener a Unai en mi equipo, sino que estoy orgulloso de ello. Para mí es el mejor portero del mundo. Es fantástico por sus cualidades y, como persona, es increíble. Todos sus compañeros le tienen un gran respeto porque todo lo que exige a los demás lo cumple él mismo", destacó.

"Lo hace al cien por cien, cada día y con la máxima concentración. Por eso creo que no solo merece este trofeo, sino muchos más a lo largo de su carrera", concluyó Terzic. EFE

ibn/jas/cmm

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La agenda oficial de los reyes en Ceuta: visitarán un cementerio musulmán donde están enterradas las víctimas de la entrada masiva

Los reyes visitarán Ceuta y Melilla los próximos días 13 y 14 de octubre en el primer viaje oficial de Felipe VI y Letizia a las dos ciudades autónomas. Será el primer jefe de Estado de la democracia en pasar la noche en la ciudad autónoma

La agenda oficial de los reyes en Ceuta: visitarán un cementerio musulmán donde están enterradas las víctimas de la entrada masiva

Francia pone a prueba la seguridad de sus bases militares frente a ataques químicos, drones, terrorismo y ciberamenazas

Durante casi 10 días, los militares se enfrentaron a simulaciones de diferentes tipos de crisis de manera simultánea y con coordinación entre distintas bases

Francia pone a prueba la seguridad de sus bases militares frente a ataques químicos, drones, terrorismo y ciberamenazas

Receta de gyeran-jjim: cómo hacer huevos al vapor coreanos en pocos minutos

Entre el flan salado japonés y el huevo al vapor chino, el gyeranjjim coreano tiene su propio sello: una textura ligera y esponjosa que se consigue removiendo el huevo mientras cuaja. Así se prepara en apenas 25 minutos

Receta de gyeran-jjim: cómo hacer huevos al vapor coreanos en pocos minutos

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Por qué las chinches de cama son tan peligrosas, cómo pueden llegar a nuestras casas y qué podemos hacer para prevenir su aparición

Estos pequeños insectos pueden esconderse en las costuras de los colchones, los somieres, los cabeceros o en grietas de muebles, entre otros

Por qué las chinches de cama son tan peligrosas, cómo pueden llegar a nuestras casas y qué podemos hacer para prevenir su aparición
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo elegir los neumáticos que debes poner a tu coche antes de que lleguen el frío y la lluvia

Cómo elegir los neumáticos que debes poner a tu coche antes de que lleguen el frío y la lluvia

152 detenidos en una macrooperación contra el arsenal que alimenta el crimen en Europa: granadas de los Balcanes, miles de escopetas y lanchas para migrantes

El juez Pedraz rechaza imputar por ahora al PSOE y Anticorrupción ve necesarias las declaraciones de Cerdán, Leire Díez y el exjefe de gabinete de Sánchez

Los militares sí trabajarán solo 35 horas a la semana: el Ministerio de Defensa aprueba la reducción de su jornada laboral

Iustitia Europa pide al Tribunal Supremo que suspenda las elecciones generales: “Hay un riesgo de impugnación general” tras el escrutinio

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El euríbor encarece las hipotecas y obliga a las familias a buscar casas 26.000 euros más baratas que hace tres meses

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Yolanda Díaz busca aprobar una subida del SMI antes de las elecciones generales para compensar la inflación

Qué puedes hacer si hay pisos turísticos ilegales en tu edificio: así es como debe actuar la comunidad

DEPORTES

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Qué fue de Joel González: del oro olímpico en taekwondo a cuidar a futbolistas y competir en golf

La reflexión del jugador Marc Cucurella sobre la vida de los futbolistas: “También tenemos nuestros problemas e inseguridades”

Carlos Alcaraz avisa de que quiere “ganar todos los torneos al menos una vez”: estos son los que le faltan

La reflexión de Borja Iglesias sobre los impuestos: “La mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas y me parece la hostia”