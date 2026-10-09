Terzic: "Nico y Sancet son importantes, pero lo fundamental es mantener la idea"

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Bilbao, 9 oct (EFE).- El entrenador del Athletic, Edin Terzic, lamentó las bajas por lesión de dos jugadores "muy importantes" como Nico Williams y Oihan Sancet para el partido frente al Rayo Vallecano, pero recalcó que confía "en todos" sus futbolistas y que "lo fundamental es mantener una misma idea de juego" sobre el campo.

"Todos los entrenadores del mundo quieren tener a toda la plantilla disponible, pero esa no es la realidad. Las lesiones forman parte del fútbol. No es una situación que nos guste, pero estamos acostumbrados a ella y vamos a volver a afrontarla de manera positiva", apuntó el técnico en la rueda de prensa previa.

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Terzic considera que la recuperación de Nico Williams, que sufrió una lesión muscular moderada en el partido España-Croacia, "es cuestión de días" y que el extremo regresará al grupo la próxima semana, mientras que Sancet "tardará un poco más" en restablecerse del problema muscular que sufrió en el entrenamiento del pasado martes.

"Por supuesto que son muy importantes, pero lo fundamental es el escudo que llevamos delante de la camiseta, no el nombre que figura detrás. Esa es la base sobre la que vamos a apoyarnos, permanecer unidos y dar más oportunidades a los jugadores que quizá hasta ahora no han tenido tantos minutos como les habría gustado y a los futbolistas de Lezama", recalcó.

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De cara al partido, el técnico de Menden aseguró que tiene "muchas ganas" de visitar por primera vez Vallecas y valoró como "muy bueno para ellos y para LaLiga" que el equipo franjirrojo pueda regresar a su estadio después de disputar sus tres primeros encuentros como local en Butarque.

"Es un rival muy fuerte y equilibrado, con un nuevo entrenador que le da una buena estructura y equilibrio", apuntó Terzic, quien restó importancia al posible mal estado del césped del campo madrileño.

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"Es algo que no está en mis manos y, si no puedo cambiarlo, intento sacar el máximo partido de la situación sin molestarme por ello. Lo que sí puedo controlar es que mi equipo esté preparado para demostrar que no estamos satisfechos con los dos últimos resultados en Liga y que queremos dar el siguiente paso", reflexionó.

"Ese paso nos espera en un estadio muy complicado, ante un rival muy difícil. Pero nosotros también queremos ser un rival difícil de batir y, más allá de eso, queremos ser un gran equipo en todas las fases del juego", añadió.

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Por último, preguntado por la figura de Unai Simón y sus opciones de ganar el Trofeo Yashin al mejor portero del mundo en la gala del Balón de Oro, Terzic insistió en que "quizá haya otros guardametas a su nivel, pero estoy seguro de que ninguno está por encima de él".

"No sólo estoy contento de tener a Unai en mi equipo, sino que estoy orgulloso de ello. Para mí es el mejor portero del mundo. Es fantástico por sus cualidades y, como persona, es increíble. Todos sus compañeros le tienen un gran respeto porque todo lo que exige a los demás lo cumple él mismo", destacó.

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"Lo hace al cien por cien, cada día y con la máxima concentración. Por eso creo que no solo merece este trofeo, sino muchos más a lo largo de su carrera", concluyó Terzic. EFE

ibn/jas/cmm

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