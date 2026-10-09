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Summer H. Howell, el nuevo rostro de 'Carrie': "Lo que da miedo son las redes sociales"

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Sitges (Barcelona), 9 oct (EFE).- La joven Summer H. Howell, la actriz en la serie que da nueva vida a 'Carrie', que versiona de nuevo la historia creada por Stephen King, ha contado este viernes a la prensa en su visita al Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges que a ella lo que le da "miedo" son "las redes sociales".

"Sin duda lo que me parece más peligroso, y a mí personalmente me asusta más, son las redes sociales. Desde luego, mucho más que cualquier poder paranormal", ha explicado H. Howell en la presentación de la serie de Mike Flanagan, que utiliza las nuevas tecnologías para mostrar el acoso entre adolescentes de hoy en día.

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La propia actriz, que lleva actuando en películas de género desde los 8 años, ha dicho: "Crecer ahora con redes sociales no es nada fácil. Temes todo el rato convertirte en el centro del acoso, en la diana. Y te ves forzado a tener una imagen en internet incluso antes de saber quién eres todavía".

H. Howell, que se pone en la piel del personaje que popularizó Sissy Spacek en la icónica película de Brian De Palma, que este 2026 cumple 50 años, ha revelado que no vio ni esa versión ni ninguna otra y, ni siquiera, leyó el libro de King.

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"El director no quería que conociera esos referentes. Prefería que así construyera yo con libertad y me aproximara sin presiones al personaje", ha añadido Howell, a la que ha acompañado a Sitges la actriz que interpreta a su madre, Samantha Sloyan.

Por otro lado, ha revelado que el baile de graduación que grabó para la serie -en el que se recrea la sangrienta y famosa escena de 'Carrie'- es el único al que ha "asistido" en su vida, pues es de origen canadiense y en su país no se estila esa tradición estadounidense.

Junto a la joven intérprete participan en esta serie de Amazon Prime Samantha Sloyan, Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette y Josie Totah, entre otros. EFE

(Foto)

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