Salvamento acompaña al puerto herreño de La Restinga a un cayuco con 123 personas a bordo

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(Actualiza la NA5370 con los datos precisos de inmigrantes)

El Pinar (El Hierro), 9 oct (EFE).- Salvamento Marítimo ha acompañado este viernes hasta el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, a un cayuco con 123 personas a bordo, según han informado a EFE fuentes de la sociedad estatal.

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Tras recibir un aviso de que se había detectado una posible embarcación precaria al sureste de El Hierro, Salvamento Marítimo movilizó a la Salvamar Diphda, que localizó la embarcación a unas dos millas de distancia.

La Salvamar acompañó al cayuco durante la navegación hasta el citado puerto herreño y realizó las maniobras necesarias para garantizar una llegada segura.

Asimismo, se mantuvo la coordinación con los distintos organismos implicados en la atención de la emergencia, han añadido las fuentes de Salvamento Marítimo.

Ninguna de estas personas ha sido trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para su atención médica.

Según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 123 personas de origen subsahariano, entre ellas tres mujeres y tres menores de edad, todos en aparente buen estado de salud, y fueron atendidos en el puerto herreño por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.

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Según el relato de los migrantes, estos habrían realizado una travesía de 8 días desde Barra (Gambia).

A bordo de la embarcación había personas de Gambia, Senegal, Mali, Costa de Marfil, Guinea Conakry, Burkina Fasso y Togo.

Los inmigrantes serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés en Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG “Corazón naranja – Ebrima Sonko” y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

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Esta embarcación se suma al cayuco con 120 personas a bordo que arribó en la mañana de este viernes a Tenerife y dos neumáticas, con 76 y 60 personas, que desembarcaron de madrugada en Lanzarote, y que elevan a 661 las llegadas en embarcaciones precarias a Canarias desde el jueves, según los datos aportados a EFE por distintos servicios de emergencia. EFE

asd/gf/jlp