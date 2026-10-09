Russell marcó el mejor tiempo en el entrenamiento libre de Marina Bay

Guardar

Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes), segundo en el Mundial de Fórmula Uno -que el domingo saldrá, por sanción, desde el fondo de la parrilla-, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer y único entrenamiento libre para el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del año y el último de los seis con formato sprint; que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay.

En su mejor vuelta, Russell cubrió los 4.927 metros de la pista urbana de Marina Bay en un minuto, 32 segundos y 274 milésimas; 198 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 273 de ventaja sobre el inglés Lando Norris (McLaren); último campeón del mundo, que, al igual que los anteriores, marcó su tiempo bueno con el neumático blando. En una sesión en la que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, se inscribió séptimo en la tabla, con el medio, a un segundo y dos décimas.

PUBLICIDAD

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) -a dos segundos y 221 milésimas- y Carlos Sainz (Williams) -a 2.377- marcaron el decimocuarto y el decimoquinto tiempo, respectivamente, en la única sesión libre que tendrá lugar en la muy húmeda Singapur, en un fin de semana en el que se ha decretado alerta por calor.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó el decimonoveno tiempo, con neumático medio, a dos segundos y 709 milésimas de Russell; del que se quedó a poco más de tres segundos, con el vigésimo primer crono, que logró con gomas blandas, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

PUBLICIDAD

arh