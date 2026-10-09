Roberto, ovacionado en La Rosaleda en su partido "más especial del año"

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Málaga, 9 oct (EFE).- Roberto Fernández, delantero internacional español, afrontó este viernes su "partido más especial del año" en el empate a uno del Espanyol en La Rosaleda, estadio que considera su "casa" y donde fue un ídolo en el ascenso del Málaga a Segunda División en la temporada 2023/24.

"Para mí es el partido más especial del año. Venir aquí, a la que creo que es mi casa también, es muy especial", dijo a los micrófonos de LaLiga el atacante cordobés, que lamentó que el empate se les "escapara en los últimos minutos" con el gol del también andaluz Adrián Niño.

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"Ellos aprietan aquí bastante y se ha notado: al final han empatado. Pero bueno, toca seguir trabajando, esto es Primera y tenemos que aprovechar las ocasiones", advirtió Roberto, que destacó su ocasión de remate de tacón y y "otra que me ha parado Alfonso Herrero", guardameta malaguista.

"Al final ellos tenían que reaccionar y también son buenos, aunque todavía no hayan ganado. Yo los conozco y son muy buenos, así que les deseo mucha suerte", dijo sobre Málaga, cuya afición le dedicó una gran ovación cuando fue sustituido en el minuto 82.

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Por último, sobre su debut con España en la última ventana de partido de la Liga de Naciones, subrayó que está "muy contento y muy feliz, con una felicidad increíble", y espera "seguir ayudando al equipo y poder seguir yendo con la selección". EFE

afl/fp