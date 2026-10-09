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Óscar Puente cree que PP "no debe tener las cosas tan claras" si recurre "tanto a descalificaciones" e "insultos"

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, ha aseverado este viernes que el Partido Popular no debe de tener la situación clara sobre sus opciones de gobernar en España cuando recurre de forma reiterada a descalificaciones como las registradas en la última semana.

En declaraciones a los medios de comunicación en Valladolid, Puente ha sido preguntado por el ambiente de tensión política en el país. Sobre este asunto, ha rechazado la idea de una responsabilidad compartida, al considerar que la crispación es muy asimétrica y procede en su opinión de una derecha muy nerviosa y descolocada.

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En esta línea, el ministro socialista ha argumentado que la convocatoria de elecciones, reclamada por la oposición durante tres años, no parece llegarles en un buen momento. Asimismo, ha expresado que, a pesar de que las encuestas les resulten favorables y muestren convicción en su victoria, esa seguridad no se refleja en sus manifestaciones ni en sus actos recientes.

"Las cosas no deben estar tan claras cuando se recurre tanto a algunas descalificaciones y a algunas cosas que hemos vivido esta semana", ha añadido al respecto.

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A título personal, Puente ha manifestado que de encontrarse cerca de asumir la responsabilidad de gobierno adoptaría una postura más optimista y positiva. En ese supuesto, defendería transmitir un mensaje de futuro a la ciudadanía centrado en sus proyectos para el país, en lugar de recurrir al insulto o a las alusiones constantes al adversario político.

Por otro lado, el ministro se ha referido a las reacciones tras el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que había sido desahuciada del inmueble en el que residía en régimen de alquiler, calificando de bastante perversa la lectura realizada por algunos sectores.

En este sentido, Puente ha situado el caso de la mujer fallecida el pasado miércoles como el detonante de un estallido social que ha puesto de relieve el problema del acceso a la vivienda, una situación preexistente que a su juicio no se ha abordado con la intensidad precisa. Asimismo, ha concluido señalando que se han puesto demasiados obstáculos para lograr una solución efectiva en esta materia.

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EuropaPress

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