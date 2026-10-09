Moncho Fernández, sobre la visita al Río Breogán: "Es una muy buena prueba"

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Girona, 9 oct (EFE).- El técnico del FIATC Girona, Moncho Fernández, ha asegurado este viernes que el partido de este sábado en casa del Río Breogán supone "una muy buena prueba desde el punto de vista técnico, táctico, físico y psicológico".

Fernández ha avisado que el conjunto gallego es un rival "muy exigente" que lleva varias temporadas jugando "francamente bien" y que tiene "mucha pólvora ofensiva".

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"Tenemos que estar muy bien en el aspecto defensivo y en concreto en el rebote y entender que la defensa no acaba hasta que la pelota está en nuestros manos. Y ofensivamente tenemos que leer muy bien su defensa, muy agresiva", ha añadido.

El Girona viene de vivir su debut histórico en Europa con una victoria contra el Dinamo de Bucarest rumano en la Copa FIBA Europa (87-75). En este sentido, Moncho ha admitido que "el cansancio" será la realidad de la plantilla "de aquí hasta enero".

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"Debemos estar preparados físicamente y también, psicológicamente, porque el día a día cuando juegas dos competiciones es totalmente diferente", ha afirmado.

En este sentido, ha insistido en el aspecto mental y ha enfatizado que "será clave cambiar el 'chip' entre la competición europea y la ACB". EFE

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