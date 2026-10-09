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Melilla rinde honores a los soldados que la auxiliaron tras el Desastre de Annual en 1921

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Melilla, 9 oct (EFE).- Un monumento de grandes dimensiones frente al Palacio de la Asamblea de Melilla, en pleno corazón de la ciudad, rinde tributo desde este viernes a los soldados que acudieron en su auxilio en uno de sus episodios históricos de mayor incertidumbre, evitando que fuera tomada tras el Desastre de Annual en 1921.

El comandante general de Melilla, Luis Cortés Delgado, ha sido el encargado de desvelar la placa del monumento junto a los coroneles de la Legión y Regulares, las unidades que, junto al Regimiento de la Corona, protagonizaron el llamado ‘Socorro a Melilla’ el 24 de julio de 1921 con su desembarco desde Ceuta, Cádiz y Almería.

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Un momento que “supuso tanta certidumbre y esperanza a miles y miles de familias melillenses durante un momento muy convulso” de la historia reciente de Melilla, ha explicado la consejera de Cultura, Fadela Mohatar, durante la inauguración, a la que han asistido numerosos melillenses, además del Gobierno local prácticamente al completo.

Su presidente, Juan José Imbroda, ha subrayado que el Desastre de Annual “fue horroroso” para Melilla, lo que empujó a muchísimos ciudadanos a acudir al puerto a recibir a los soldados que acudieron al auxilio de la ciudad, a los que esperaron “ansiosos”.

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Su llegada “fue una inyección de moral enorme, sobre todo la que infundió la Legión con su liturgia”, que desembarcó desfilando y cantando La Madelón, ya que la unidad aún no tenía himno, en dirección al frente para defender a la ciudad.

“Aquello no podemos olvidarlo”, ha afirmado Imbroda para justificar el interés de su grupo político en erigir este monumento, que propuso estando en la oposición en 2021 para conmemorar el centenario del Socorro a Melilla, y que no ha sido posible hasta ahora, de nuevo en el poder, con el encargo de la obra al escultor Jesús García Ligero.

“Queríamos que Melilla agradeciera con un monumento simbólico tanto sacrificio, tanto esfuerzo y tanto heroísmo a aquellos muchos que murieron en el empeño por salvarnos”, ha recalcado Imbroda, según el cual “aquello levantó Melilla”, por lo que ha dado las gracias por “hacer vibrar, dar esperanza, ilusión y una vida” a los melillenses de la época.

Con este monumento, además, la ciudadanía podrá saber al verlo que “también hay historia, mucho sacrificio y mucha sangre siempre defendiendo a España”, ha finalizado Imbroda proclamando “honor a los héroes”.

La escultura está compuesta por una columna central, inspirada en el modernismo arquitectónico, que representa a la propia ciudad de Melilla, y en su base varias figuras que representan a los distintos cuerpos militares sujetan unos eslabones, lo que simboliza la unión de los soldados para proteger y perimetrar la ciudad. EFE

(Foto)

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