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Mariano Rivera expresa su solidaridad con Panamá tras el sismo y pide unidad

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Ciudad de Panamá, 9 oct (EFE).- El exlanzador panameño Mariano Rivera expresó este viernes su solidaridad con sus compatriotas tras el sismo que sacudió Panamá y aseguró que, desde Nueva York, permanece pendiente de la situación que atraviesa el país.

“Quiero dejarles saber que estamos muy dolidos con lo que está pasando allá en Panamá, a todos aquellos que han perdido sus hogares o quizás seres queridos. Nos duele mucho y estamos con ustedes”, manifestó Rivera en un mensaje dirigido al pueblo panameño en su red social de Instagram.

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El excerrador de los Yanquis de Nueva York aseguró que "estamos orando y pidiéndole a Dios que les dé la fortaleza para seguir adelante”.

Rivera también apeló a la solidaridad y a la unidad de los panameños ante la situación, al recordar la capacidad del país para superar las adversidades con el apoyo mutuo.

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“Pueblo panameño nosotros salimos adelante y nos ayudamos el uno al otro”, afirmó el miembro del Salón de la Fama del béisbol de los Grandes Ligas y dueño del récord de salvamento con 652, quien reiteró que, aunque se encuentra en Nueva York, sigue atento a lo que ocurre en su tierra natal.

“Quiero que sepan que desde acá en Nueva York estamos pendientes de lo que está pasando y estaremos con ustedes porque no están solos”, añadió.

El exlanzador cerró su mensaje con palabras de afecto y esperanza, e insistió en la importancia de permanecer unidos mientras el país afronta las consecuencias del sismo.

“Todos estamos unidos en esto, pues más que nunca unirnos significa Panamá. Así es que les amo mucho y estamos pendientes porque Dios nos dará la victoria en todo esto”, concluyó Rivera, quien pidió a sus compatriotas seguir adelante con fe y confianza.

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro se registró a doce kilómetros de la localidad de Tonosí, una zona turística ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

Las autoridades del país no han informado de momento sobre el alcance del terremoto.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT), y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.

En los últimos meses, en Latinoamérica han ocurrido terremotos de gran magnitud. En Venezuela, fueron dos sismos seguidos uno del otro, de magnitud 7,2 y 7,5, el pasado 24 de junio, lo que generó destrucción masiva en el estado La Guaira, a unos treinta kilómetros de Caracas.

En Colombia, la mañana del 10 de agosto un sismo de 7,4 afectó a 500 municipios de dieciséis departamentos, la mitad de los treinta y dos que tiene el país, donde 486.917 personas pertenecientes a 303.934 familias sufrieron algún tipo de afectación. EFE

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