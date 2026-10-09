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Marco Bezzecchi lidera el grupo favorito, junto a Marc Márquez y Jorge Martín

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Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha liderado el grupo favorito de la categoría, en los primeros entrenamientos libres para el Gran Premio de Indonesia de MotoGP que se ha disputado en el circuito de Mandalika, junto a los españoles Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y Jorge Martín (Aprilia RS-GP).

Bezzecchi, que logró un mejor tiempo de 1:30.132, ya marcó la primera referencia de la tanda, tras el rebufo de la moto de su compatriota Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), al que intentó superar poco después, pero entró 'colado' en la curva y se tuvo que ir largo, en una acción que no entendió demasiado bien el dos veces campeón del mundo de MotoGP.

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Acto seguido la situación varió por completo al perder unas tras otra muchas posiciones Bezzecchi, mientras el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), encadenó una serie de vueltas rápidas que le llevaron hasta el primer puesto, superado en el sexto giro por el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), que rodó en 1:30.768.

Pronto comenzaron los percances, con la caída del brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) en la curva uno, si bien el piloto abandonó la zona por su propio pie, dejando la moto, bastante dañada, en ese punto.

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Otra de las novedades se encontraba en los talleres de Honda, con la presencia del español Aleix Espargaró en sustitución del lesionado Joan Mir, que también recupera la actividad sobre la moto tras el fuerte accidente que sufrió en Sepang (Malasia) como probador de la moto de 850 c.c. que emplearán a partir de 2027.

En tanto, Raúl Fernández recuperó la primera posición de 'Diggia' con un registro de 1:30.534, con un trío español tras ellos, formado por Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), Alex Rins (Yamaha YZR M 1 V4) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

En la siguiente salida a pista Marco Bezzecchi recuperó posiciones al ascender hasta el tercer puesto, a escasamente dos décimas de segundo de Raúl Fernández, cuyo compañero de equipo, el japonés Ai Ogura se fue por los suelos en la salida de la curva siete.

Marco Bezzecchi mejoró su rendimiento para ascender hasta el primer puesto, 1:30.132, secundado por hasta dos pilotos más de Aprilia, su propio compañero de equipo, Jorge Martín, y Raúl Fernández.

Otra víctima en la sesión fue el español Fermín Aldeguer, quien se fue por los suelos en la curva uno cuando seguía la estela de Bagnaia, pero como Moreira u Ogura, abandonó la pista por su propio pie.

Mientras, el italiano se quejó de la actitud del turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha YZR M 1 V4) en la curva doce, en la que tuvo que salirse a la tierra para evitar la colisión, y algo después protagonizó un fuerte susto en la curva tres que salvó apoyando la rodilla en el suelo.

En las últimas vueltas Marc Márquez consiguió pasar de la séptima a la segunda posición, a 237 milésimas de Bezzecchi, y tirando con fuerza para intentar mejorar, aunque sin conseguirlo.

Martín acabó tercero a 266 milésimas de su compañero de equipo y a sólo 29 del nueve veces campeón del mundo, su más directo rival en la lucha por el liderato del campeonato.

Tras ellos, Pedro Acosta (KTM RC 16), Raúl Fernández, Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25), Di Giannantonio, Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), Fermín Aldeguer y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) coparon las diez primeras posiciones. EFE

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