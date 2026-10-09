Maíllo: necesitamos movilización popular, votos en las urnas y valentía institucional

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Lorca (Murcia), 9 oct (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha opinado este viernes que, ante la crisis de vivienda que afecta a España, se necesita "movilización en las calles, votos en las urnas y valentía en las instituciones” y se ha mostrado convencido de que los decretos aprobados por el Gobierno serán ratificados en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

En declaraciones a los periodistas en Lorca (Murcia), donde se ha reunido con miembros de su partido, el dirigente de Izquierda Unida ha hecho un llamamiento a articular un “frente amplio” progresista que plante cara a las políticas de los “fondos buitre” y garantice que la vivienda sea un derecho humano garantizado, y no un bien de negocio.

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Ante la convocatoria del 29N, ha abogado por impulsar una campaña electoral fuerte, basada en la defensa de los servicios públicos, la educación, la sanidad y la protección de una sociedad libre y democrática. EFE

adm/cc/jdm