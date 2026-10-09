Libertad vence a Leones del Norte en Ecuador en debut del técnico argentino Jorge Célico

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Guayaquil (Ecuador), 9 oct (EFE).- El Libertad de Loja venció este viernes por 3-0 a Leones del Norte en el debut de su técnico argentino Jorge Célico, por la segunda fecha del cuadrangular de la liga profesional ecuatoriana, en el que se disputa un billete para la Copa Sudamericana de 2027.

Elvis Patta, Vilington Branda y Edu Pineda anotaron los tantos que consolidaron el liderato del Libertad, con 47 puntos, en el debut de Célico, que reemplazó al término de la fecha pasada al colombiano Juan Pablo Buch, que dejó al Libertad para vincularse al Orense.

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Por su parte, el equipo leonino quedó penúltimo del cuadrangular, con 40 unidades, a la espera del partido de este sábado entre Guayaquil City (40 puntos) y Emelec (39).

Mientras el Delfín de Manta dio un gran paso por mantenerse en la primera división el próximo año en Ecuador, al imponerse por 3-2 a Mushuc Runa, a pesar de mantenerse penúltimo, con 32 puntos.

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Jefferson Arce, Erick Zúñiga y Maykel Reyes convirtieron los tantos del cuadro cetáceo para revertir el marcador, pues Mushuc Runa ganaba con goles de Renzo Tufiño y de Ronny Biojó.

La segunda fecha de del hexagonal por el título de la actual temporada comenzará este sábado con el enfrentamiento entre Independiente del Valle y Aucas; Guayaquil City recibirá a Emelec por el cuadrangular final y por el hexagonal del descenso, chocarán Manta y Técnico Universitario. EFE

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