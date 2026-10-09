La oposición en Madrid guarda un minuto de silencio por Maricarmen sin PP y VOX

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Madrid, 9 oct (EFE).- Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, Más Madrid y PSOE-M, han guardado un minuto de silencio frente al Palacio de Cibeles en homenaje a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada el 23 de septiembre de su casa en Madrid y que falleció este miércoles tras permanecer dos semanas hospitalizada.

El minuto de silencio, convocado por los sindicatos en los centros de trabajo de todo el país, ha estado marcado por la ausencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que la oposición ha afeado no haber acudido, del mismo modo que no se sumó, junto con la presidenta regional, a los que se convocaron extraoficialmente el jueves en los plenos del Ayuntamiento y la Asamblea.

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"Ni el grupo municipal del Partido Popular ni Vox están. Cada uno que saque sus conclusiones", ha esbozado la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, quien ha insistido en que "Madrid no puede olvidarla".

La lucha de Maricarmen se ha convertido en "un ejemplo de una sociedad, de una generación, una mayoría de personas en Madrid y en España, que necesitan que las cosas cambien de forma urgente", ha aseverado en declaraciones a los medios tras el minuto de silencio la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

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También ha asistido al minuto de silencio frente a la sede del Ayuntamiento el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, que ha subrayado que "la única manera de defender nuestros barrios es seguir defendiendo el derecho a la vivienda".

"El derecho a permanecer en nuestras ciudades frente a los fondos buitre, a estos ataques que estamos sufriendo, que están expulsando a las vecinas y los vecinos de nuestros barrios, solamente lo vamos a poder abordar desde la movilización social", ha dicho.

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Asimismo, en declaraciones a los medios, la portavoz socialista en el Ayuntamiento ha adelantado que el grupo municipal socialista va a contactar con la familia de la mujer para promover que el Ayuntamiento ponga una placa en el edificio en el que vivió.

La intención es, ha precisado, que todo aquel que pase por esa calle, por el entorno, "recuerde a Maricarmen pero, sobre todo, recuerde la historia que encendió una gran manera de dignidad y una gran marea por el derecho a la vivienda y contra la especulación". EFE

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