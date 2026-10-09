La jueza de Adamuz unifica en Vox la representación de las acusaciones populares

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Córdoba, 9 oct (EFE).- La jueza que investiga el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas ha decidido unificar en VOX todas las acusaciones populares que se han personado en la causa, según han confirmado a EFE fuentes judiciales.

La magistrada de Montoro (Córdoba) ha informado este viernes a las partes personadas como acusación popular (VOX, HazteOir, el Sindicato Español de Maquinistas (SEMAF), la Asociación Víctimas de los Políticos y la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz) que será el partido político el que ejerza la representación en una decisión ante la que cabe recurso.

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En un comunicado, el presidente de VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha señalado que la jueza instructora acuerda unificar la representación y defensa de las acusaciones populares bajo los profesionales designados por VOX "al haber sido la primera acusación popular en personarse".

"Cuarenta y seis personas perdieron la vida. Sus familias merecen verdad, justicia y respuestas", ha añadido Gavira, quien ha instado al ministro de Transportes, Óscar Puente, a "dar explicaciones por su gestión y asumir sus responsabilidades políticas".

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El dirigente de VOX ha censurado la gestión del Ministerio de Transportes y ha reclamado que se investiguen a fondo el estado de la infraestructura, su mantenimiento y la respuesta a las advertencias previas.

"VOX se personó desde el principio y va a perseverar hasta que se conozca toda la verdad. Vamos a exigir que se esclarezca cada decisión, cada actuación y cada posible omisión relevante para esta tragedia. Ningún cargo político debe quedar a salvo de rendir cuentas por el puesto que ocupa", ha apostillado Gavira.

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Además, ha defendido que la investigación judicial avance con independencia y con todos los medios necesarios y ha reafirmado el compromiso de VOX con las víctimas y con la seguridad de los usuarios del ferrocarril. EFE